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MECLİS SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK? 28 Şubat 2023 Meclis ne zaman açılıyor? EYT ve deprem: İşte bugün TBMM'nin gündemi...

28.02.2023 06:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meclis ne zaman açılıyor? 4.8 milyon EYT'li vatandaşı yakından ilgilendiren sorunun yanıtı merak konusu olurken dün AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'tan konuya ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi. Bilindiği üzere Kahramanmaraş’ta yaşanan depremin ardından TBMM çalışmalarına ara vermişti. TBMM, EYT konusu ile açılıyor. EYT ve taşerona kadro bekleyenlerin gözü TBMM açılış tarihine çevrildi. Peki, Meclis saat kaçta başlayacak? Meclis ne zaman açılıyor? TBMM'nin gündemi deprem ve EYT.

MECLİS SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK? 28 Şubat 2023 Meclis ne zaman açılıyor? EYT ve deprem: İşte bugün TBMM'nin gündemi...

Meclis açılış tarihi, bilhassa EYT yani Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesinin tamamlanmasını bekleyen vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. EYT konusunda açıklamada bulunan AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş dün yaptığı açıklamada Mecliste öncelikli gündemin EYT olacağını belirtip 4 ya da 5 partinin grup önergesi vermesi halinde 10-12 saatlik sürede sabaha karşı biteceğini vurguladı. Bu durumda EYT konusunun Çarşamba günü genel kurulda nihayete ereceğini söyleyen Elitaş, Genel kurulda EYT sonrası yapılandırma teklifini görüşeceklerini söyledi. Birçok kişi arama motorlarında "Meclis saat kaçta başlayacak? Meclis ne zaman açılıyor?" soru ve konu başlıklarını araştırıyor. İşte detaylar...

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MECLİS NE ZAMAN AÇILIYOR?

Meclis ne zaman açılacak sorusunun yanıtı EYT ve taşerona kadro görüşmelerinin başlamasını bekleyen kişiler tarafından merak konusu oldu.

Meclis bugün (28 Şubat Salı) EYT ile mesaiye başlıyor.

EYT konusu Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşülecek.

EYT konusunda açıklamada bulunan AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş şu ifadelere yer verdi:

“Mecliste öncelikli gündemimiz EYT olacak. Dört veya beş parti grup önergesi verirse 10-12 saatlik sürede sabaha karşı biter. Çarşamba günü genel kurulda nihayete erer. Genel kurulda EYT sonrası yapılandırma teklifini görüşeceğiz”

MECLİS GÜNDEMİNDE EYT VAR MI?

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler nedeniyle çalışmalarına ara veren TBMM Genel Kurulu, 28 Şubat'ta deprem gündemiyle toplanacak.

Meclis'tin gündeminde EYT ve deprem yer alıyor.

EYT NE ZAMAN ÇIKACAK?

EYT teklifinin yasalaşması bekleniyor. Meclis bugün açılıyor.

EYT yasasında kritik dönem: Tarih verildi! EYT ne zaman yasalaşacak? Gözler Mecliste...

EYT yasası çalışmalarının ise bu tarihten sonra devam etmesi bekleniyor.

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EYT'DE SON DURUM

EYT ile ilgili görüşmeler 28 Şubat Salı günü başlıyor.

Bilindiği üzere teklif, AK Parti ve MHP'li milletvekillerinin imzalarıyla 30 Ocak'ta TBMM'ye sunuldu ve 2 Şubat'ta Plan ve Bütçe komisyonunda kabul edildi.

Türkiye'yi derinden sarsan deprem nedeniyle Meclis çalışmalarına ara verdi.

EYT 28 Şubat'taki görüşmelerde Genel Kurul'un gündemindeki öncelikli konular arasında yer alıyor.

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