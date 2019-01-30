Meclis tatile girdi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), iki haftalık tatile girdi.
Meclis, yoğun bir tempodan sonra çalışmalarına ara verdi. Dün Gelir Vergisi Kanunu ve Sinema Kanunu’nda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun teklifleri görüşmelerini tamamlayan TBMM Genel Kurulu, ardından iki haftalık tatile girdi. Meclis, çalışmalarına 5 Şubat Salı günü saat 15.00’te yeniden başlayacak.
İngiliz parlamentosundan flaş karar! Kabul edildi
Kavgayı ayırmak isteyen polislere ateş ettiler
Binali Yıldırım'dan istifa kararı!
Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme!
CHP'den Bahçeli'ye sert yanıt
Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti
İYİ Parti kurucularındandı! İstifa etti
Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'
MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor