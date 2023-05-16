Meclis'te 28. dönemde Bahçeli'ye kritik görev! En yaşlı milletvekili olarak... Gözler YSK'nın açıklamasında

14 Mayıs'ta gerçekleşen oylamada cumhurbaşkanlığı seçimi 2. tura kalırken genel seçimler ise tamamlandı. Gözler YSK'dan gelecek kesin sonuçlara çevrildi.

Parlamentoda yeni dönemde en yaşlı milletvekili MHP lideri Devlet Bahçeli olacak. Meclis'teki ilk oturumda Bahçeli Geçici Meclis Başkanı olarak görev yapacak. Meclis Başkanı seçimi tamamlanıp yeni başkan seçilene dek Bahçeli görevi sürdürecek.

Meclis'teki 28. dönemde ayrıca Bahçeli'yle yaşıt olan CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici ve Yeşil Sol Parti Diyarbakır Milletvekili Cengiz Çandar da yer alıyor.



