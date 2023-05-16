HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Meclis'te 28. dönemde Bahçeli'ye kritik görev! En yaşlı milletvekili olarak... Gözler YSK'nın açıklamasında

Meclis'te 28. dönemde Bahçeli'ye kritik görev! En yaşlı milletvekili olarak... Gözler YSK'nın açıklamasında

16.05.2023 08:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28. dönemin tablosu şekillenirken MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli en yaşlı milletvekili sıfatıyla Meclis Başkanlığını üstlenecek. Osmaniye'den milletvekili olan Bahçeli, kesin sonuçların açıklanmasının ardından 3 gün sonraki ilk oturumda Meclis Başkanı yetkilerine sahip olacak.

Meclis'te 28. dönemde Bahçeli'ye kritik görev! En yaşlı milletvekili olarak... Gözler YSK'nın açıklamasında

14 Mayıs'ta gerçekleşen oylamada cumhurbaşkanlığı seçimi 2. tura kalırken genel seçimler ise tamamlandı. Gözler YSK'dan gelecek kesin sonuçlara çevrildi.

Parlamentoda yeni dönemde en yaşlı milletvekili MHP lideri Devlet Bahçeli olacak. Meclis'teki ilk oturumda Bahçeli Geçici Meclis Başkanı olarak görev yapacak. Meclis Başkanı seçimi tamamlanıp yeni başkan seçilene dek Bahçeli görevi sürdürecek.

Meclis'teki 28. dönemde ayrıca Bahçeli'yle yaşıt olan CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici ve Yeşil Sol Parti Diyarbakır Milletvekili Cengiz Çandar da yer alıyor.

Vekiller de o günü bekliyor! Ant içmeyenler... Vekiller de o günü bekliyor! Ant içmeyenler...
14 Mayıs seçimlerinde dikkat çeken sonuçlar! İşte MHP'nin daha fazla vekil çıkarmasını sağlayan stratejisi 14 Mayıs seçimlerinde dikkat çeken sonuçlar! İşte MHP'nin daha fazla vekil çıkarmasını sağlayan stratejisi


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kemal Kılıçdaroğlu, Onursal Adıgüzel'i görevden aldıKemal Kılıçdaroğlu, Onursal Adıgüzel'i görevden aldı
CHP'nin seçim sistemi çöktü mü? Böyle yanıt verdiCHP'nin seçim sistemi çöktü mü? Böyle yanıt verdi
İYİ Parti'de istifa! Sosyal medyadan duyurduİYİ Parti'de istifa! Sosyal medyadan duyurdu
Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli

En Çok Okunan Haberler

Seçimlerin ardından Muharrem İnce'den ilk açıklama geldi!

Seçimlerin ardından Muharrem İnce'den ilk açıklama geldi!

Merkez Bankası’ndan nakit avans ve altın harcaması kararı

Merkez Bankası’ndan nakit avans ve altın harcaması kararı

'İkinci turda kimi destekleyeceksiniz?' sorusuna yanıt verdi

'İkinci turda kimi destekleyeceksiniz?' sorusuna yanıt verdi

Kemal Kılıçdaroğlu, Onursal Adıgüzel'i görevden aldı

Kemal Kılıçdaroğlu, Onursal Adıgüzel'i görevden aldı

Sitem etti! "Deprem bölgelerinden sonuçlar..."

Sitem etti! "Deprem bölgelerinden sonuçlar..."

ATA İttifakı cumhurbaşkanı yardımcısı adayından Kılıçdaroğlu'na çağrı

ATA İttifakı cumhurbaşkanı yardımcısı adayından Kılıçdaroğlu'na çağrı

İlginizi Çekebilir

Sosyal medya bu öğretmeni konuşuyor! Seksi TikTok videoları...

Sosyal medya bu öğretmeni konuşuyor! Seksi TikTok videoları...

40 yıldır tekerlekli sandalyede! Profesyonel bir eskort tutup...

40 yıldır tekerlekli sandalyede! Profesyonel bir eskort tutup...

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markaların giyim ürünlerinde %40'a varan indirim

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markaların giyim ürünlerinde %40'a varan indirim

Barış Atay, Kerem Fırtına, İlyas Salman... Meclise girebildiler mi?

Barış Atay, Kerem Fırtına, İlyas Salman... Meclise girebildiler mi?

Türkiye 11 yıldır katılmıyordu! Tarihinde ilk kez yapılacak...

Türkiye 11 yıldır katılmıyordu! Tarihinde ilk kez yapılacak...

Anneler Günü Fırsatları kapsamında onlarca kategorideki binlerce üründe indirim

Anneler Günü Fırsatları kapsamında onlarca kategorideki binlerce üründe indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.