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Meclis'te Bahçeli'nin konuşmasını yırtan Özgür Özel'e MHP ateş püskürdü: Böyle giderse ofis siyasetine mahkum olması yakın

04.12.2024 10:20
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Son günlerde CHP ve MHP liderleri arasında gerginlik hakim. Özgür Özel dün, Bahçeli'nin kendisine sert sözlerle yüklendiği konuşma metnini TBMM kürsüsünde elinde gösterip "Bunlara yanıt vermeyeceğim" demiş ve kağıtları yırtmıştı. MHP'den sert bir yanıt geldi. Genel Sekreter İsmet Büyükataman, "Böyle giderse Özgür Özel'in de siyaseten bavulunu toplaması ve ofis siyasetine mahkum olması yakındır" dedi.

Meclis'te Bahçeli'nin konuşmasını yırtan Özgür Özel'e MHP ateş püskürdü: Böyle giderse ofis siyasetine mahkum olması yakın

Dün CHP'nin TBMM grup toplantısındaki ilginç anlar yaşandı. CHP lideri Özgür Özel dün, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin kendisi ve partisine yönelik kullandığı ifadelerin yer aldığı kağıtları gösterdi, Bahçeli’nin bu konuları konuşmasını istediğini belirtip kağıtları yırttı. Bu sırada Bahçeli'ye seslenen Özel, “Devlet Bey senin istediğin zaman, senin istediğin şeylerin konuşulması ve Erdoğan’ın işine gelen gündemlerin peşine takınılması dönemi çok gerilerde kaldı” dedi.

MHP'DEN ÖZEL'E TEPKİ: "GAZİ MECLİSE YAKIŞMAYACAK BİR NEZAKETSİZLİĞE İMZA ATTI"

MHP'den Özel'in bu hareketine tepki geldi. MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Özel'in, Bahçeli'nin kendisine yönelik haklı eleştirilerine cevap vermekten kaçtığını, dün TBMM kürsüsünde "Gazi Meclise yakışmayacak bir nezaketsizliğe imza attığını" ifade etti.

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"CHP'NİN MASKESİ DÜŞTÜ"

Özel'in yaptığı "yakışıksız davranışın söyleyecek sözünün kalmadığının, CHP'nin tükenişinin ve aziz millete verecek bir cevabının olmadığının ilanı olduğunu" savunan Büyükataman, şunları kaydetti:

"Emperyalizmin DEM'inde fokur fokur kaynayan CHP ve Özgür Özel, milletten ve demokrasiden umudunu kestiğini bir kez daha TBMM kürsüsünde göstermiştir. Kutuplaşmadan beslenen, fonlanmış kalemlerle ayakta durabilen, demokrasi karşıtlarıyla iş tutan CHP'nin maskesi düşmüştür.

"BÖYLE GİDERSE ÖZGÜR ÖZEL'İN DE SİYASETEN BAVULUNU TOPLAMASI VE OFİS SİYASETİNE MAHKUM OLMASI YAKINDIR"

Özgür Özel'in söyleyecek sözü bitmiş, gerçek yüzü görünmüş, kürsülerde geçirdiği öfke krizlerinin kurbanı olmuştur. Özgür Özel'e ve CHP'ye söyleyeceğimiz şudur; Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin sözleri büyük Türk milletinin vicdanının sesidir. Bu sese kulak vermeyen, yırtıp atmaya teşebbüs eden herkesin sonu karanlıktır. Böyle giderse Özgür Özel'in de siyaseten bavulunu toplaması ve ofis siyasetine mahkum olması yakındır."

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Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
Anahtar Kelimeler:
Özgür Özel CHP MHP
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