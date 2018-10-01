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Meclis'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a protesto hazırlığı

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.10.2018 14:05 | Son Güncelleme

CHP, Meclis’in 27. döneminin açılışında konuşacak olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a protesto hazırlığında.

Meclis'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a protesto hazırlığı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, yeni yasama yılı açılışında milletvekillerine hitap edecek.

Meclis Başkanı Binali Yıldırım’ın yöneteceği ilk oturumda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açılış konuşmasının ardından Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon konusundaki yetkinin uzatılması ile BM'nin Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nde icra ettiği hareket ve misyonlara katılımına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri görüşülecek.

Gerçek Gündem'in haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 27’nci dönem açılışı için TBMM Genel Kurulu’na girdiği sırada CHP, protesto tavrını sürdürecek. Erdoğan, AK Parti Genel Başkanı olduğundan bu yana “makama saygı” prensibini uygulamayan CHP Meclis Grubu, bugünkü oturumda da Erdoğan salona girdiğinde ayağa kalkmayacak, konuşmasını alkışlamayacak.

Yeni döneme ilişkin toplantılarını sürdüren HDP Meclis Grubu'nun ise tıpkı CHP gibi ayağa kalkmaması ve Erdoğan’ın konuşmasını alkışlamaması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
TBMM Recep Tayyip Erdoğan protesto

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
Ak partinin ekmegine yağ sürmekten vazgec artık sevsende sevmesende T.C Cumhurbaşkanı saygı duymak gerekiyor
Halkın % 80 i chp ye karşı
BU PROTESTO HAK EDİLDİ. KARDEŞİM GİT ABD YE ÜLKENİN TÜM BAKANLIKLARINI VER ABD KONTROLÜNE,GELİRKENDE MEŞHUR FETOYU ELİNDEN TUTUP GETİRME, ÜSTELİK GİZLİ YAHUDİ LOBİSİYLEDE BASINA KAPALI ÖZEL PAZARLIK YAP. KESİNLİKLE TÜRKİYEYE BU YENİ SİSTEM ZARARLI HAEL GELMEDEN VAZ GEÇİLMELİ VE HEMEN ERKEN GENEL SEÇİM YAPILMALIDIR. BEYLER SAYIN BAHÇELİ KİMSENİN ÇOCUĞU DEĞİL BU ÜLKEDE.MECLİS EN HIZLI ŞEKİLDE ÇOĞUNLUKLA ERKEN SEÇİME GİTMELİ GEÇ OLMADAN. YOKSA TÜRKİYENİN ANAHTARIDA ELDEN GİDECEK YAKINDA.ÜLKEDEKİ 2004 GELEN 40 CİA AJANI HARIL HARIL ÇALIŞIYOR ŞU AN. ÜLKEYİ BÖLMEK İÇİNEN BÜYÜK BÖLÜCÜ GİZLİ ŞU AN....
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