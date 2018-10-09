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Meclis'te dikkat çeken önlem: İYİ Parti ve MHP'liler karşı karşıya gelmesin diye...

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2018 10:27 | Son Güncelleme

MHP'lilerin İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in evinin kapısına dayanması sonrasında başlayan gerginlik büyüyor. Meclis'te grup toplantısı izlemeye gelen MHP ve İYİ Partililerin karşılaşmaması adına iki partinin grup salonlarına girişleri değiştirildi.

Meclis'te dikkat çeken önlem: İYİ Parti ve MHP'liler karşı karşıya gelmesin diye...

Sözcü gazetesinden Zeynep Gürcanlı'nın haberine göre, İyi Parti ve MHP arasında yaşanan, MHP'lilerin İyi Parti Lideri Meral Akşener'in evinin kapısına dayanmasına kadar varan gerginlik, TBMM'ye de yansıdı. TBMM'de, her iki partinin grup toplantılarına gelen İyi Partili ve MHP'liler karşılaşmasın diye özel güvenlik önlemi alındı.

TBMM'de salı günleri yapılan parti grup toplantılarında, İyi Parti 9.45'e, MHP ise 10.45'te grubunu topluyor. Her iki Partinin grup toplantısının yapıldığı salonlar da aynı iki koridora açılıyor.

Grup toplantısı izlemeye gelen partililerin, daha önceki gerginlikten etkilenip, sıkıntı çıkmaması için, İyi Parti ve MHP'nin grup salonlarına giriş kapılarının “ayrı koridordan” yapılması için özel önlem alındı, İyi Parti grup kapısı değiştirildi.

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Anahtar Kelimeler:
meclis TBMM İYİ parti MHP Meral Akşener gerginlik kavga

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
MHP teşkilatından bir grup onu boşver normal akıl seviyesine sahip hiç bir grup gece vakti kimsenin kapısına dayanmaz hele hele bu kişi bir kadın ve parti lideri olursa. Hadi cidden oldu diyelim hiç bir kadın gece vakti o kalabalığa gelin diyerek daha çok kışkırtmak istemez. Ayarlanmış planlanmış bir kurgu olduğu o kadar açık ki... Tartışmalarla başladı mhp kanadından tehdit olarak algılanabilecek bir cevap verildi karşı tarafta bu boşa gitmesin kullanalım kimse bizden bilmez nasılsa tehdit edildik iş onlara kalır dendi ve olay gerçekleşti kuvvetle ihtimal durum böyle
Ülkeye bak ne hale geldi vandallık geçer akce oldu mecliste bile böyle önlemler alınmak zorunda kalınıyor sa dışarıda yaşayan sade vatandaş ne yapsın allahım biliyorsun sen gariban halkın isteğini kurtar bu akp illeti ve havarileri den bizi hile, şike, ihanet, casusluk çark etme ne arasan mevcut bu yönetim de
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