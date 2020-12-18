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Meclis'te 'diktatör' tartışması

18.12.2020 23:41 | Son Güncelleme:
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Meclis'te 'diktatör' tartışması

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, TBMM Genel Kurulu‘nda yaşanan tartışma üzerine, "Sizler insanları başörtüsü ile üniversitelere sokmayacaksınız, ‘diktatör’ biziz, 28 Şubat’a ‘evet’ diyeceksiniz, ‘diktatör’ biziz. Siz kurban olun böyle diktatöre” dedi.

TBMM Genel Kurulu‘nda bütçe görüşmeleri sırasında AK Parti ve CHP arasında ‘diktatör’ tartışması yaşandı. AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, bir yerde sandık varsa diktatörlükten bahsedilemeyeceğini belirterek, “Bir yerde su bulamazsanız tahammül edebilirsiniz ama suyu görünce abdest bozulur. Eğer bir yerde sandık varsa diktatörlükten bahsedemezsiniz. Hem kararı millet versin diyeceksiniz ama diğer taraftan da milletin verdiği karara diktatörlük diyeceksiniz” ifadelerini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözlerini örnek göstererek, “Bir ülkenin Cumhurbaşkanı çıkıp, ülkenin muhalefetine 5. kuvvet derse, orada düzeltilecek bir şey vardır” şeklinde konuştu.

"SİZ KURBAN OLUN BÖYLE DİKTATÖRE"

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, diktatör diyerek Cumhurbaşkanı'na atıf yapmalarına şaşırmadıklarını kaydederek, “Siz Menderes’e ‘diktatör’ dediniz, Özal’a dediniz, Erdoğan’a demezseniz üzülürdük. Sizler insanları başörtüsü ile üniversitelere sokmayacaksınız, ‘diktatör’ biziz, 28 Şubat’a ‘evet’ diyeceksiniz, ‘diktatör’ biziz. Siz kurban olun böyle diktatöre” diye konuştu.

(İHA)

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