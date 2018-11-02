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Meclis'te 'Erdoğan'a özel lavabo' krizi

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.11.2018 13:50 | Son Güncelleme

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan ve İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yapılan özel muameleye tepki gösterdi. Paylan, “Cumhurbaşkanı gelecek’ deniliyor. Yürürken grup toplantısına ulaşmak için sekiz tane bant kaldırıyorum" derken, Yılmaz, Meclis'teki mescitte iki lavabonun rezerve edildiğine dikkati çekti.

Meclis'te 'Erdoğan'a özel lavabo' krizi

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, toplantıya katılan Meclis Başkanı Vekili Mustafa Şentop’a “Neden bu ayrımcılığa müsaade ediyorsunuz?" diye sordu, Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç, ise“Ha şimdi lavaboya tahammül edemiyorsunuz yani!” diyerek müdahalede bulundu.

Birgün Sabahat Karakoyun'un haberine göre ; TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Meclis bütçesi görüşülürken, muhalefet milletvekilleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan için yaratılan “özel alan” uygulamasından ve bunun yarattığı sorunlardan yakındı. HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, Erdoğan Meclis’e geldiğinde her yere bant çekildiğini belirterek, “Yürürken grup toplantısına ulaşmak için sekiz tane bant kaldırıyorum. ‘Cumhurbaşkanı gelecek’ deniliyor. Sayın Cumhurbaşkanı Meclis’e gelirken eğer şeref kapısından karşılanıyorsa, bantlar çekiliyorsa bizim önümüze, milletin vekillerinin önüne... Diğer parti başkanları bu muameleyi görmüyorsa burada bir ayrımcılık vardır” dedi.

ŞERİTLE AYRILAN ÖZEL LAVABO

Paylan’ın ardından söz alan İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz da mescitteki “başkana özel lavabo” ile ilgili tepkisini dile getirdi. Yılmaz, mescidin girişinde, içinde abdest alınan yerlerin de bulunduğu tuvaletlerde karşılaştığı manzarayı “Mescidin girişindeki iki tane lavabo rezerve edilmişti, bir bant konulmuştu, üstüne havlu falan atılmıştı” diye anlattı.

HDP’li Paylan, toplantıya katılan Meclis Başkanı Vekili Mustafa Şentop’a “Neden bu ayrımcılığa müsaade ediyorsunuz? Sonuçta Sayın Cumhurbaşkanı çok kimlikli olabilir, çok şeyin başkanı olabilir ama Meclis’e geldiğinde neden AK Parti Genel Başkanı muamelesi görmüyor” diye sorması üzerine komisyonun AK Partili başkanı Süreyya Sadi Bilgiç, “Ha şimdi lavaboya tahammül edemiyorsunuz yani!” diye müdahale etti.

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Anahtar Kelimeler:
meclis lavapo erdoğan Garo Paylan Durmuş Yılmaz

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