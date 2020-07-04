Meclis'te gergin anlar! 'AK Parti sıralarında sanki FETÖ'nün ruhu dolaşıyor'

TBMM Adalet Komisyonunda AK Parti ve MHP milletvekillerinin imzasını taşıyan Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin maddeleri üzerindeki görüşmeler sürüyor. "HER ŞEYİN AYARIYLA OYNADINIZ" CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, dünya gündemi koronavirüs ve ekonomiye kilitlenmişken baroları parçalamanın sırası olmadığını söyledi. Bankoğlu, "Barolara neşter atma çabanız ve tüm amacınız sistemi kargaşa içine sokmaktır. Her şeyin ayarlarıyla oynadınız, liyakatı bitirdiniz. Ayarlarını FETÖ ile bozduğunuz adalet sistemini bütünüyle çökertip uydunuz haline getirmeye çalışıyorsunuz." dedi. Çoklu baronun FETÖ projesi olduğunu ileri süren Bankoğlu, "Bunu yalnızca biz de söylemiyoruz, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu da söylemiş. Hedefiniz örgütlü ve muhalif sesleri susturmak." ifadesini kullandı. "GÖRÜŞMELERİN BU ŞARTLAR ALTINDA SÜRDÜRÜLMESİ SIKINTILI" CHP Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya, Kovid-19 salgınının yaşandığı bir dönemden geçildiğine işaret ederek, bir hekim olarak bu şartlar altında görüşmelerin sürdürülmesinin sıkıntılı olduğunu belirtti.

AK Parti ve MHP sıralarını işaret ederek, "Burası kalabalık, orası sakin düşünüyor olabilirsiniz. 27 saattir buradayız. Bu virüsü 15-20 dakikadan sonra buradaki herkes bulaştırabilir. Bence gelin bu yasayı çekelim, buradan hep beraber hızlıca kaçıp gidelim." dedi. Bunun üzerine Adalet Komisyonu Başkanvekili Yılmaz Tunç, Yılmazkaya'ya "Daha kolayı var, teklifi daha hızlı geçirelim." karşılığını verdi. "FETÖ'NÜN TEKLİFİ" TARTIŞMASI CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş, çoklu baroyu Türkiye'nin gündemine FETÖ'nün getirdiğini, şu anda bunun yeniden güncellenerek gündeme getirildiğini öne sürdü. "Paralel baro ile baroların bölünüp parçalanmasının hiç kimsenin yararına olmayacağını" savunan Demirtaş, "FETÖ'nün hedefi zaten buydu. Bu şekilde FETÖ'ye hizmet ediyorsunuz. Bugün şunu görüyorum, karşımda, AK Parti sıralarında sanki FETÖ'nün ruhu dolaşıyor. Bunu kabul etmiyorum." dedi. Demirtaş, baroları bölmenin "bölücülük" olduğunu iddia etti. Bunun üzerine MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, söz alarak Demirtaş'ın sözlerine tepki gösterdi.

Bülbül, MHP'nin yalnızca bu meselelerde değil, dünyaya bakış açısı noktasında, Türkiye'yi yorumlayışında, Türk milletine bakış açısında herhangi bir sıkıntının olmadığını, barolarla ilgili teklifin de MHP'nin geçmişten bugüne ortaya koyduğu siyasetle tutarlı olduğunu belirtti. Bülbül, "MHP'ye ve bu teklife yönelik ifadelerde bulunan karşımızdaki cephenin içeriğinin, mahiyetinin ne olduğuna baktığımızda MHP'nin, doğru bir işin içinde olduğunu gayet iyi anlıyoruz. Bizi, FETÖ'nün bir kanun teklifini buraya veriyormuş gibi konuşanlar, bu iradeye FETÖ'nün karıştığını ispat etmek zorundasınız. Bunu ispat edemiyorsan müfterisin." diye konuştu. Bülbül, AK Parti ile beraber ortaya koydukları teklife, "FETÖ'nün hazırladığı teklif", "FETÖ'nün işini görüyorsunuz" şeklindeki ifadelerin kabul edilemeyeceğini kaydetti. Bülbül'ün konuşmasının ardından Bülbül ile CHP milletvekilleri arasında kısa süreli tartışma yaşandı. "EYLEM YAPMAYI TERCİH ETTİLER" AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan da barolara ilişkin kanun teklifinin, "FETÖ teklifi olduğu" yönündeki ithamları haksız bulduğunu vurgulayarak, "FETÖ ruhunun, 15 Temmuz sonrasındaki muazzam mücadelemizde nerede olduğu, nerede olmadığı herkesin zaten malumu. Kime karşı olduğu, olmadığı herkesin gündeminde. DHKP-C'nin kim karşısında, kim hedefinde değil herkesin gündeminde. Böyle afaki, delilsiz, ispatsız konuları söylemeyi doğru bulmuyorum. Ben de bu ithamların ispat edilmediği zaman sizin üzerinizde büyük bir bühtan olarak kalacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Bazı milletvekillerinin konuşurken çok ağır ithamlarda bulunabildiğine, hakarete, tehdide varan ifadeler kullanabildiğine değinen Turan, "Arkadaşlarımızdan en ufak bir şerh geldiği zaman bağırmaya başlıyorlar." dedi. Eleştirilere sabretmeye çalıştıklarını ancak teklif sahiplerinden kim ağzını açıyorsa benzer tepkiyle karşılaştıklarını belirten Turan, "Bu, komisyonun adabına, usulüne uygun değil. Sizin bir iddianıza 'Hayır, böyle değil.' dediğimiz zaman büyük bir reaksiyon göstermenin kimseye faydası yok." değerlendirmesini yaptı. "ÇALIŞTIK, GURURLA GENEL BAŞKANA SUNDUK" Düzenlemeye ilişkin "sarayın talimatı", "sarayın içindeki", "saraydaki kişi" ifadelerinin rahatsız edici olduğunu vurgulayan Turan, şöyle devam etti: "Saray dediğiniz bu milletin evi. 20 yıldan beri milletin önüne sayısız defa gitmiş, onay almış, gelmiş bir ekibin çalışması. 'Saraydaki kişi' dediğiniz bizim Genel Başkanımız. İster inanın ister inanmayın, bu kanun teklifini Genel Merkezimiz, avukatlarımız, MHP'deki avukat arkadaşlarımız, bizim avukat arkadaşlarımız beraber çalıştık. Barolardan fikir aldık. Bu çalışmayı yaptık, şerefle gururla Genel Başkana sunduk. Tabii ki sunacağız. Israrla 'Baroları bölüyorsunuz.' diyorlar. Önümüzde 'baroları zorla bölmek' diye bir metin yok. Terminolojiyi iyi kullanın. Örgütlenme hürriyetinin gereği olarak baroların da birden fazla olmasına imkan veriliyor. İmkan başka, zorunluluk başka bir şey."