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Meclis'te gergin anlar! 'Dayı mısınız, adam mı döveceksiniz?'

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2018 09:38 | Son Güncelleme

TBMM'deki komisyon görüşmeleri sırasında milletvekilleri arasında gerginlik yaşandı. Olay esnasında ayağa kalkan CHP'li, "Dayı mısınız? Adam mı döveceksiniz" diye bağırdı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının bütçesinin görüşüldüğü anlarda tansiyon yükseldi.

Görüşmeler devam ederken milletvekillerinin sinirleri bir anda gerildi.

CHP'li Ömer Fethi Gürer ile Bakan Mehmet Nuri Ersoy arasında laf atışması yaşandı, AK Partili vekiller Gürer'e tepki gösterdi.

"DAYI MISINIZ?"

Komisyon üyesi olmadığı için iktidara ayrılan sıralarda oturan CHP'li Ali Öztunç, gerilimin arasında kaldı.

AK Partili Salih Cora ile tartışan CHP'li Öztunç, "Dayı mısınız? Adam mı döveceksiniz?" diye bağırdı. Bu sırada diğer milletvekilleri araya girdi.

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meclis kavga TBMM Milletvekili

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Hiç chp olmasa ülke ne kaybeder?
Bir okulda idareciyim. Öğrencilerimizin kavgalarıyla uğraşıp duruyorum. Onların bu kavgacı durumlarını hep cehaletle, aile yapılarındaki sıkıntılarla hoş karşılamaya çalışırım. Oysa memleketlerinin EN SEÇKİN İNSANI olan vekillerin bu sokak kabadayılığı üslubunu görünce öğrencilerimin bu hallerini unutuyorum. Bulunduğu makamın HAKKINI veremeyenler böyle saçma sapan eylemleriyle GÜNDEMe oturuyorlar. Halbuki biz HALK olarak bu insanların YAŞADIĞIMIZ SIKINTILARI aşmamız için YASAMA FAALİYETİ sürdürmelerini bekliyoruz.
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