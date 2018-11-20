Meclis'te gergin anlar! 'Dayı mısınız, adam mı döveceksiniz?'

Kültür ve Turizm Bakanlığının bütçesinin görüşüldüğü anlarda tansiyon yükseldi.

Görüşmeler devam ederken milletvekillerinin sinirleri bir anda gerildi.

CHP'li Ömer Fethi Gürer ile Bakan Mehmet Nuri Ersoy arasında laf atışması yaşandı, AK Partili vekiller Gürer'e tepki gösterdi.

"DAYI MISINIZ?"

Komisyon üyesi olmadığı için iktidara ayrılan sıralarda oturan CHP'li Ali Öztunç, gerilimin arasında kaldı.

AK Partili Salih Cora ile tartışan CHP'li Öztunç, "Dayı mısınız? Adam mı döveceksiniz?" diye bağırdı. Bu sırada diğer milletvekilleri araya girdi.



