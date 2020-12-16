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Meclis'te gerginlik! 'Bu faşizan yaklaşımı kabul etmemiz mümkün değil'

16.12.2020 17:11 | Son Güncelleme:
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Meclis'te gerginlik! 'Bu faşizan yaklaşımı kabul etmemiz mümkün değil'

TBMM’de bütçe görüşmeleri sırasında milletvekilleri arasında tartışma yaşandı. CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, AK Parti'li vekillerin konuşmalarında Atatürk’ü anmaları gerektiğini ifade etti. AK Parti'li Akbaşoğlu, "Sözleriniz Canan Kaftancıoğlu için karşılık bulabilir. Bu faşizan yaklaşımı kabul etmemiz mümkün değil" diye karşılık verdi.

TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmeleri devam ediyor. Görüşmeler esnasında CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, AK Parti milletvekillerinin milletvekili olmayı Atatürk’e borçlu olduklarını ve konuşmalarında Atatürk’ü anmaları gerektiğini ifade etti.

"ADAM GİBİ DİNLEYİN"

Köksal milletvekillerine "Adam gibi dinleyin" derken, bunun üzerine TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç Köksal’ı uyardı.

"SÖZLERİNİZ CANAN KAFTANCIOĞLU İÇİN KARŞILIK BULABİLİR"

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ise, Köksal’ın sözlerinin CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu’na bir çağrı olduğunu belirterek, "Sözleriniz Canan Kaftancıoğlu için karşılık bulabilir. Biz adam gibi bütçeyi takip ediyoruz. Milletvekilimizin konuşmasına nasıl tahammülsüzlük gösteriyorsunuz. Bu faşizan yaklaşımı kabul etmemiz mümkün değil" diye karşılık verdi.

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TBMM Başkanvekili Bilgiç ise milletvekillerine "Kavga yapmak istiyorsanız yapın" diye tepki gösterdi.

OTURUMA ARA VERİLDİ

Bilgiç oturuma ara verdi. Oturuma ara verilmesinden sonra da gerilim devam etti.

(DHA)

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