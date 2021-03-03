Meclis'te gerginlik! 'Siyasi ahlakın yok senin'

Genel Kurulda ilk olarak İYİ Parti'nin öğretmenlerin sorunlarına ilişkin araştırma önergesinin bugün görüşülmesi önerisi ele alındı. İYİ Parti Antalya Milletvekili Feridun Bahşi, AK Parti'nin iktidarda olduğu 19 yıl boyunca hiçbir öğrencinin, başladığı sistemle eğitimini tamamlayamadığını belirterek, "Reform diye getirilen her sistemin, bir önceki sistemi mumla arattığını gördük. Şimdi de son bomba olarak salgın döneminde yapılan uzaktan eğitimde birçok eşitsizlik varken bütün öğrenciler yüz yüze sınava alınıyor." diye konuştu. HDP Şırnak Milletvekili Hasan Özgüneş, AK Parti hükümetinin cahil toplum istediğini öne sürerek, "Cahil, gerici, yobaz tarzı öğretmeni istiyor ve siyasal yaklaşıyor; demokratik, bilimsel düşünen insanları görevden uzaklaştırıyorlar." sözlerini sarf etti. CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, 2021 yılında 60 bin öğretmen atanması gerektiğini savunarak, iktidarın, atanamayan, sözleşmeli ve ailesiyle birlikte olabilmek için tayin bekleyen öğretmenlerin sorunlarını çözmesini; öğretmenlere 3600 ek gösterge hakkını vermesini istedi.

AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, 2002'den bugüne kadar öğretmenlerin hak ettiği saygınlığı yakalayabilmesi için en önemli adımları partisinin attığını belirterek, "Ancak Öğretmenler Günü gibi tarihi bir günde CHP Genel Başkanı'nın CHP'ye oy vermeyen öğretmenleri öğretmen olmamakla hatta onurlarını, afedersiniz, satmakla suçlamasını da ibretle bu Mecliste not ettik, izledik, takip ettik ve milletimize de şikayet ettik." dedi. Maviş, hangi partiye oy verirse versin öğretmenlerin, kendileri için onurlu, saygın ve değerli olduğunu vurguladı. AK Parti'li Maviş, HDP'li Özgüneş'in sözlerine şöyle yanıt verdi:

"Çocuklar çukurlara, dağlara çağrılırken, eğitim hayatından kopartılırken, okullar yakılıp yıkılırken, öğretmenler şehit edilirken sesi çıkmayanlar bu kürsüden AK Parti'nin cahil toplum istediğini hiçbir şekilde söyleyemezler. Eğer gerici, yobaz arıyorsanız tarih dışı kalmış ideolojilere çocuklarımızı mahkum etmek isteyen yandaşınız PKK'ya dönüp de bakın, buradan ona da iki çift laf söyleyin. Boylarından büyük silahları taşımak için dağlara devşirilen çocuklar için bir kere çıkıp da bir söz söylediniz mi buradan? Biz, Türkiye'nin her tarafında aydınlık bir Türkiye kurulsun diye, kızlarımız okullarda okusun diye, çocuklarımız okullarına gidebilsin diye barış bu ülkede hakim olsun diye terörle mücadele ediyoruz."

"SÜREKLİ TERÖRİSTBAŞI APO'NUN MEKTUBUNU ÖNE SÜRÜYORSUNUZ" HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, Türkiye'nin en büyük sorunlarının Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve iktidar olduğunu öne sürdü. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun öğretmenlere hakaret etmediğini, sorunlara duyarsız kalanları eleştirdiğini ifade ederek, "Bir siyasi parti 'Öğretmenlere 3600 ek gösterge vereceğim.' diyor, sözünde durmuyorsa ve o öğretmen, o siyasi partinin davasını güdüyorsa ben de biraz şüpheyle bakarım. Ne var bunda?" ifadelerini kullandı. AK Partili Maviş'in teröre yönelik sözlerini anımsatan Altay, "(Öğretmenleri şehit edilirken) diye hamaset yapma Nazım Bey. Öğretmenlerimiz PKK terör örgütü tarafından şehit edilirken Oslo'da, İmralı'da, Kandil'de Apo'ya ve Apo'nun adamlarıyla oturan kimse, bir kusur arayacaksan orada ara." sözlerini sarf etti. Genel Kurulda bu sırada AK Parti ve CHP'li milletvekilleri arasında laf atmalar yaşandı. AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, CHP'yi işaret ederek, "Hem Kandil'deki tüm teröristlerin hem de HDP'li üst düzey yöneticilerin ve HDP'ye bağlı tüm oyların desteğini alacaksın ama teröristbaşı Öcalan'ın tarafsızlık mesajını içeren mektubundan, Kandil'i ve HDP'yi eleştiren Osman Öcalan'ın röportajından dolayı Başkanlığı suçlayacaksın. Bunun kabulü mümkün değil." diye konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinde HDP'nin Ekrem İmamoğlu'nu desteklediğini söyleyen Özkan, "Kandil'den 'Orada Ekrem İmamoğlu oturuyorsa HDP'nin yani Kandil'e sırtını dayayanın oylarıyla oturuyor.' demediler mi? Sesiniz çıktı mı?" sorularını yöneltti. CHP'Lİ ALTAY: BU MECLİS'TE HİÇ KİMSE 6 MİLYON İNSANA BEDDUA OKUYAMAZ CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, yeniden söz alarak "İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun seçilmesi için genel seçimlerde HDP'ye oy veren seçmenlerin kahir ekseriyeti Ekrem İmamoğlu'na oy verdiyse bunda ne var? Siz de mi Mehmet Özhaseki gibi, HDP'ye oy veren 6 milyon seçmeni lanetli ve cüzzamlı görüyorsunuz? Bu Mecliste hiç kimse 6 milyon insana bela, beddua okuyamaz. Bu kafa Türkiye'yi böler." karşılığını verdi. AK PARTİ'Lİ ÖZKAN: HDP'YE OY VERENLER TERÖR DESTEKÇİSİ OLSUN DİYE Mİ OY VERDİ, HAYIR AK Partili Özkan da terörle arasına çizgi çekmeyenleri eleştirdiklerini belirterek, "Acaba 6 milyon vatandaşımız HDP'ye oy verirken terör destekçisi olsun diye mi verdi? Hayır. Bu millet için ortak barışımız için saz çalıp şarkı söyleyip 'Özgürlük ve demokrasi istiyoruz.' dediğiniz için verdi. Ondan sonra kalkıp da terörle aranıza çizgi çekemezseniz bunun hesabını sandıkta, başta 6 milyon oy veren HDP seçmeni ve 83 milyon aziz milletimizin her bir ferdine verirsiniz." dedi.

HDP'Lİ OLUÇ: MİLLET SİZE 15 TEMMUZ'DA DARBEYE YOL AÇIN DİYE Mİ OY VERDİ HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç ise Özkan'a, "Millet size 12 yıl boyunca cemaate bütün devletin kadrolarını, sonra 15 Temmuz'da darbeye yol açın diye mi oy verdi? Millet size IŞİD'e silah gönderin diye mi oy verdi?" sorularını yöneltti. "SİYASİ AHLAKIN YOK SENİN" Bu arada Oluç, kendisine laf attığı gerekçesiyle AK Partili Özkan'a "Siyasi ahlakın yok senin Cahit Özkan. Böyle tartışılmaz. Adam buradan konuşup cevabını alma cesaretine sahip değil, stenografların kulağına üflüyor." ifadelerini kullandı. AK Partili Özkan, HDP'li Oluç'un bu sözlerine tepki gösterdi. CHP'li Altay, "Siz kabiliyetli bir Grup Başkanvekilisiniz, meramınızı çıkıp kürsüden ya da yerinizden, mikrofon açık olarak konuşabilirsiniz. Stenograflara sufle vermek, AK Parti Genel Başkanı'na mesaj vermektir. Buna ihtiyacınız varsa zaten yazık, vah oldu, gitti." diye konuştu. Meclis Başkanvekili Haydar Akar, birleşime ara verdi. Genel Kurulda, HDP'nin AİHM kararlarına ilişkin araştırma önergesinin bugün görüşülmesine yönelik grup önerisi de ele alındı.