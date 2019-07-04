Meclis'te HDP-İYİ Parti gerilimi! Flaş 'ittifak' açıklaması

Beştaş, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Yargıtay'ın Hizbullah Davası sanıklarının tahliyesine karar verdiğini belirterek bu karara ilişkin eleştirilerde bulunarak şöyle konuştu:

"Değişken iktidara göre kendi pozisyonunu belirlemek zorunda kalan, istese bile istediği kararı veremeyen bir yargıyla karşı karşıyayız. Sonuçta onlar da ihraç edilebilir, cemaatçi, terörist damgası yiyebilir, cezalar alabilir. Bu davalar yargının taraf olduğuna dair somut belgelerdir."

Yargının kişiye, örgüte göre taraflı davrandığını savunan Beştaş, "Mevzu Kürt halkı veya hak talebiyse bu talepler reddediliyor. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Yargıda ayrımcılığa, hukuksuzluğa ve çifte standarda derhal son verilmelidir. Yargı herkese eşit mesafede olmak zorundadır. Bu anayasa ve taraf olduğumuz uluslararası anlaşmaların gereğidir. Artık yargının hükümete, iktidara bağımlılığının son bulması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Beştaş, kaç dava dosyasında Hizbullah ve DEAŞ sanıklarının tahliye edildiği ve kaç kişinin aynı gerekçeler bulunmasına rağmen tahliye edilmediğiyle ilgili araştırma önergesi verdiklerini aktardı. Beştaş, "Hukuk karşısında eşitliğe ihtiyaç vardır." dedi.