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Meclis'te İmamoğlu tartışması: Kılıçdaroğlu'nun intikamı olabilir

02.02.2022 22:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile İngiliz Büyükelçi Dominick Chilcott’un İstanbul’da yoğun kar yağışının etkili olduğu gün yemek yemesi, TBMM’de milletvekilleri arasında tartışmaya neden oldu. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş görüntüleri yayınlayan kişilerle ilgili, İmamoğlu'nun Twitter'da yürüyen merdivende ters giden kedi paylaşımının Kılıçdaroğlu'nu hatırlattığını belirterek, "Kılıçdaroğlu’nun intikamı olmuş olabilir, bunu önce kendi içinizde arayın” dedi.

Meclis'te İmamoğlu tartışması: Kılıçdaroğlu'nun intikamı olabilir

TBMM Genel Kurulunda partisi adına söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun İngiliz büyükelçiyle yemek yediği görüntülerin servis edildiğini hatırlatarak, “İngiliz büyükelçisiyle yemek yediği servis edildi. Sonra birdenbire olay olmaya başladı. Cumhuriyet Halk Partisi tarafından denildi ki ‘Vay efendim kişi haklarına müdahale ediyorsunuz. Bu, kişisel verileri korumayla ilgili bir şeyi ihlal ediyorsunuz, Anayasa’ya aykırı davranıyorsunuz.’ Şu anda İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin sitesine girin, MOBESE kameraları zaten açık. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin sitesine girin, bakın şurada ‘Başkent Mobil’ diye bir site var, oraya girin. Ankara’da zaten Büyükşehir Belediyesi’nin MOBESE’leri açık” ifadelerini kullandı.

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İMAMOĞLU'NUN ESKİ PAYLAŞIMINA GÖNDERME

Elitaş, İmamoğlu’nun fotoğrafı kimin yayınladığını bildiğini söylediğini belirterek, “Eğer bu kişi Cumhur İttifakı’ndan herhangi biri olsaydı sizin trolleriniz ve Sayın İmamoğlu’nun bütün yandaşları ‘Vay efendim, Cumhur İttifakı -böyle böyle- benim sosyal hayatımla ilgili bir şeyi paylaştı’ diye ifade edebilirlerdi. Bakın değerli milletvekilleri, üç hafta önce veya dört hafta önce Sayın İmamoğlu’nun sosyal medyada paylaştığı bir şey var. Yürüyen merdivene ters binen, yürüyen merdivende ters giden bir kedi paylaşımı var. Bugün ‘Yürüyen merdivende ters giden kimdir ki’ diye sorduğunuzda ilk akla gelen Sayın Kılıçdaroğlu’nun yürüyen merdivende ters gitmesidir, bundan başka var mı? Diyorlar ki ‘Bak Kılıçdaroğlu, sen ters biniyorsun, bir de kedi ters biniyor.’ Sayın İmamoğlu’nun balıkçıdaki görüntüsünü yayınlayan kim? İmamoğlu ‘Ben biliyorum’ diyor. Eğer o bildiği Cumhur İttifakı’ndan herhangi biri olsaydı muhakkak açıklardı, siz de üstüne giderdiniz. Açıklayamadığına göre demek ki ters binen kedi ile ters binen Kılıçdaroğlu’nun intikamı olmuş olabilir, bunu önce kendi içinizde arayın” dedi.

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CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl ise, AK Partililerin her konuştuklarında konunun İmamoğlu olduğunu savundu. Bingöl, görüşmenin halka açık bir ortamda yapıldığını söyledi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu

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