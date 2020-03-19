Meclis'te koronavirüs oturumu! Sağlık Bakanı Koca'dan yeni koronavirüs açıklaması

Bakan Koca'nın açıklamalarının satırbaşları şöyle:

"Türkiye ortak iradenin tüm kuvvetiyle yüce Meclis'te ve hayat sahnesinde ortaya koymayı beklemektedir. Bütün enerji bu tehdide yöneltilmelidir. Söylenen her söz başarıya doğru atılan bir adım olmalıdır. Düşünülmemiş şeyleri düşünmeye, hesaplanmayanı hesaplamamız lazım. Yüce Meclis, tarihi boyunca pek çok kritik olayla karşı karşıya kaldı. Hiçbir zaman bu kadar kararlı olmadı.

Meclis'in iradesi, psikolojisi, yapıcı tutumu toplumun kararlılığının artması demektir. Sizler, çekirdekten yetişen siyasetçiler olarak toplum psikolojisini iyi bilenlersiniz. Mücadelenin ilk şartı motivasyondur. Şimdi sizlere yeni koronavirüsün kısa tarihçesini hatırlatmak istiyorum.

KORONANIN PERİYODİK ZAMAN ÇİZELGESİ

31 Aralık 2019'da sebebi bilinmeyen zatürre hastalıkları belirlenmişti. Bu yeni hastalığın adı Covid-19 olarak kabul edildi. Ateş, solunum zorluğu tespit edildi. Ölümler ileri yaşlarda ve kronik hastalıklarla birlikte sistemik hastalarda gerçekleşti. İlerleyen günlerde hasta sayısı arttı. Çin'de salgının hızı yavaşlarken İran ve İtalya'da salgın arttı. DSÖ 11 Mart'ta pandemi ilan etti. Hastalık damlacıkla bulaşmaktadır. Kuluçka süresi ortalama 5-6 gün olduğu gözlenmiştir. Semptomatik dönemden 1-2 gün öncesi başlayıp, semptomlarım kaybolmasıyla bitmektedir. Ölüm hızı SARS'ta yüzde 11, MERS'te yüzde 35 iken Covid-19'da yüzde 3,19'dur. Laboratuvar sayımızı 25 ilde 36'ya çıkaracağız. Virüsün dünyaya açıklandığı 10 Ocak tarihinden itibaren ülkemiz hızlı ve aktif davranmıştır. SARS ve MERS'in yayılma hızının bilgisine sahip bir ülke olarak hızlı hareket etmenin değerli olduğunu biliyorduk. Sürecin ilk gününden bu yana hızla kararlar alarak bu başarıda büyük ve önemli payı olduğunu söylemek istiyorum. İşe Bilim Kurulu'nu oluşturmakla başladık. Dünyadan gelen verileri analiz ettik. Salgının ülkemize gelmesi haline çeşitli algoritmalar gerçekleştirdik. Virüsün görüldüğü ülkelere uçuşlara yasaklar koyduk. Kara sınır kapılarımızı kapattık. Diğer ülkelerdeki vatandaşlarımızı tahliye için çalışmalara başladık. Bizim mücadelemiz baştan beri pandamı şeklindeydi. Virüsün hızla yayıldığı ülkelerin hatalarından dersler çıkardık. Tüm uluslararası uçuşları termal kamera ile yolcuları kontrolden geçirdik. Umre'den dönen vatandaşlarımız önce evlerinde izolasyona alınmış, son dönemde bir vakada pozitif çıkması üzerine umreden dönen vatandaşlarımızı öğrenci yurtlarında izole edilmelerine karar verdik. Uçuş yasağının tüm Avrupa'yı kapsaması nedeniyle, burada bulunan vatandaşlarımızı ülkemize getiriyoruz. 20 ülkeye uçuş yasağı uyguluyoruz.