Meclis'te şaşırtan tablo... 31 milletvekilinin adı aynı olacak! İsim benzerlikleri bununla da bitmiyor 26 vekil de...

Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. tura kaldı ancak Meclis'te 28. dönemin yeni isimleri belli oldu. Yeni dönemde Meclis'te kadınların azınlıkta, erkeklerin çoğunlukta olduğu görülürken yeni dönemde isim benzerlikleri de dikkat çekti. Buna göre 31 erkek vekilin ismi aynı olacak. Meclis'te adaş olacak bu 31 vekilin adı ise Mehmet. İşte tüm merak edilenler...

31 MEHMET, 26 MUSTAFA, 16 ALİ VE AHMET, 12 HASAN OLACAK

Show Haber'de yer alan habere göre; 14 Mayıs seçimi sonrası Meclis'in en popüler isimleri belli oldu. Meclis'te yeni dönem milletvekilleri için tüm hazırlıklar tamamlandı. 600 milletvekilinden 31'inin Mehmet ismini taşıdığı ortaya çıkarken 26 vekilin adı da Mustafa. Öte yandan Meclis'te 16 Ali ve 16 Ahmet isimli milletvekili bulunurken 12 vekilin adı da Hasan. Ayrıca İsmail ve Ömer isimli 9, İbrahim ve Murat adında 8 vekil görev yapacak 28. dönemde.

ALTIN KAPLAMA ROZET

Kayıt işlemlerinin tamamlanmasıyla milletvekillerine rozetleri takılacak. Altın kaplama olan rozetin fiyatı 250 TL. Eğer milletvekilleri bu rozetin tamamen altın olanını tercih ederse fiyatı 13 bin TL'ye çıkacak.

İl seçim kurullarından mazbatalarını alacak olan vekiller Ankara'nın yolunu tutacak. Belgelerini Meclis'teki görevlilere teslim edecek. Kayıt işlemleri 19 Mayıs'ta başlayacak, tüm hafta sonu devam edecek. Vekillerden parmak izi de alınacak, Genel Kurul'daki oylamalar da sisteme parmak iziyle girilecek.

MECLİS'TE KADIN VE ERKEK DAĞILIMI

Meclis'e giren milletvekillerinden 479'u erkek, yalnızca 121'i kadın. 27. dönemde kadın temsiliyetinin oranı yüzde 17.1'di, 28. dönemde yüzde 20.1'e ulaştı. Ancak yine de kadın sayısı erken sayısına yaklaşamadı. 31 ilde hiç kadın milletvekili yokken Meclis'e oran olarak en fazla kadın milletvekili Yeşil Sol Parti'den girdi.