HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Meclis'te şaşırtan tablo... 31 milletvekilinin adı aynı olacak! İsim benzerlikleri bununla da bitmiyor 26 vekil de...

Meclis'te şaşırtan tablo... 31 milletvekilinin adı aynı olacak! İsim benzerlikleri bununla da bitmiyor 26 vekil de...

18.05.2023 10:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

14 Mayıs'ta gerçekleşen seçimlerin ardından cumhurbaşkanlığı seçimi 2. tura kalmış olsa da Meclis'te 28. dönemin milletvekilleri netlik kazandı. Vekillerin belli olmasıyla ortaya dikkat çeken ve şaşırtan bir tablo da çıktı. Buna göre Meclis'teki 31 milletvekilinin adı aynı olacak. Yeni dönemde Meclis'te 31 vekil Mehmet adının taşırken 26 vekilin adı da Mustafa olacak. İşte TBMM'deki vekillerle ilgili diğer detaylar...

Meclis'te şaşırtan tablo... 31 milletvekilinin adı aynı olacak! İsim benzerlikleri bununla da bitmiyor 26 vekil de...

Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. tura kaldı ancak Meclis'te 28. dönemin yeni isimleri belli oldu. Yeni dönemde Meclis'te kadınların azınlıkta, erkeklerin çoğunlukta olduğu görülürken yeni dönemde isim benzerlikleri de dikkat çekti. Buna göre 31 erkek vekilin ismi aynı olacak. Meclis'te adaş olacak bu 31 vekilin adı ise Mehmet. İşte tüm merak edilenler...

31 MEHMET, 26 MUSTAFA, 16 ALİ VE AHMET, 12 HASAN OLACAK

Show Haber'de yer alan habere göre; 14 Mayıs seçimi sonrası Meclis'in en popüler isimleri belli oldu. Meclis'te yeni dönem milletvekilleri için tüm hazırlıklar tamamlandı. 600 milletvekilinden 31'inin Mehmet ismini taşıdığı ortaya çıkarken 26 vekilin adı da Mustafa. Öte yandan Meclis'te 16 Ali ve 16 Ahmet isimli milletvekili bulunurken 12 vekilin adı da Hasan. Ayrıca İsmail ve Ömer isimli 9, İbrahim ve Murat adında 8 vekil görev yapacak 28. dönemde.

mmm

ALTIN KAPLAMA ROZET

Kayıt işlemlerinin tamamlanmasıyla milletvekillerine rozetleri takılacak. Altın kaplama olan rozetin fiyatı 250 TL. Eğer milletvekilleri bu rozetin tamamen altın olanını tercih ederse fiyatı 13 bin TL'ye çıkacak.

rrr

İl seçim kurullarından mazbatalarını alacak olan vekiller Ankara'nın yolunu tutacak. Belgelerini Meclis'teki görevlilere teslim edecek. Kayıt işlemleri 19 Mayıs'ta başlayacak, tüm hafta sonu devam edecek. Vekillerden parmak izi de alınacak, Genel Kurul'daki oylamalar da sisteme parmak iziyle girilecek.

m2

MECLİS'TE KADIN VE ERKEK DAĞILIMI

Meclis'e giren milletvekillerinden 479'u erkek, yalnızca 121'i kadın. 27. dönemde kadın temsiliyetinin oranı yüzde 17.1'di, 28. dönemde yüzde 20.1'e ulaştı. Ancak yine de kadın sayısı erken sayısına yaklaşamadı. 31 ilde hiç kadın milletvekili yokken Meclis'e oran olarak en fazla kadın milletvekili Yeşil Sol Parti'den girdi.

Meclis Başkanı kim olacak? Kulislerde konuşulan isimler belli oldu! En güçlü aday olarak onun adı geçiyor… Meclis Başkanı kim olacak? Kulislerde konuşulan isimler belli oldu! En güçlü aday olarak onun adı geçiyor…

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çarpıcı kulis bilgisi! Canlı yayında Kılıçdaroğlu'nun Oğan'a teklifini açıkladıÇarpıcı kulis bilgisi! Canlı yayında Kılıçdaroğlu'nun Oğan'a teklifini açıkladı
YSK'dan seçim sonuçlarına itirazlarla ilgili flaş açıklama!YSK'dan seçim sonuçlarına itirazlarla ilgili flaş açıklama!
İtirazlar sonuçlar verdi, milletvekili dağılımı değişti! İtirazlar sonuçlar verdi, milletvekili dağılımı değişti!
Anahtar Kelimeler:
seçim Milletvekili meclis tbmm

En Çok Okunan Haberler

İstifa etmişti! O gece yaşananları ilk defa anlattı: İmamoğlu ve Yavaş açıklama yaparken...

İstifa etmişti! O gece yaşananları ilk defa anlattı: İmamoğlu ve Yavaş açıklama yaparken...

Kur Korumalı Mevduat faizi yüzde 50 yolunda

Kur Korumalı Mevduat faizi yüzde 50 yolunda

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak isyan etti! "Sayenizde ülkeyi terk etmeyi düşünüyorum"

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak isyan etti! "Sayenizde ülkeyi terk etmeyi düşünüyorum"

Sinan Oğan'ın oyları nasıl dağılır? 3 farklı senaryo...

Sinan Oğan'ın oyları nasıl dağılır? 3 farklı senaryo...

O öneriye Akşener karşı çıkıtı, Kılıçdaroğlu kararını açıkladı

O öneriye Akşener karşı çıkıtı, Kılıçdaroğlu kararını açıkladı

Mustafa Sarıgül’den gündem yaratacak Sinan Oğan yorumu!

Mustafa Sarıgül’den gündem yaratacak Sinan Oğan yorumu!

İlginizi Çekebilir

Sevgilisi ve arkadaşının ihanetini görünce...

Sevgilisi ve arkadaşının ihanetini görünce...

Köpek balığı saldırısı saniye saniye kamerada! Bir anda denizden fırladı

Köpek balığı saldırısı saniye saniye kamerada! Bir anda denizden fırladı

Jack Jones boxer setlerinde %40'a varan indirim! Bu fırsat kaçmaz

Jack Jones boxer setlerinde %40'a varan indirim! Bu fırsat kaçmaz

Fransız gazetesinin seçim haritasındaki hata ülkeyi karıştırdı

Fransız gazetesinin seçim haritasındaki hata ülkeyi karıştırdı

Çocuk parkında iki ailenin fotoğraf kavgası kaosa dönüştü

Çocuk parkında iki ailenin fotoğraf kavgası kaosa dönüştü

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.