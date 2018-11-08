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Meclis'te şok görüntüler! Sigara yasaklarını konuşan milletvekilleri yasak alanda sigara içti

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2018 08:01 | Son Güncelleme

Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve KHK'lerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunda kabul edildi. Ancak düzenlemeden daha çok milletvekillerinin Meclis'teki fotoğrafları gündeme damga vurdu. Sigara paketlerinin üzerinde markanın logosu olmayacağına dair yasa teklifi komisyonda kabul edilirken TBMM'de bazı milletvekilleri sigaranın yasak olduğu kapalı alanda sigara içti.

Meclis'te şok görüntüler! Sigara yasaklarını konuşan milletvekilleri yasak alanda sigara içti

Meclis'te tütün ürünleri için geniş kapsamlı bir düzenleme yapıldı. Sigara kullanımının azaltılması için verilen kanun teklifi komisyondan geçerken, milletvekilleri Meclis'teki yasak alanda sigara içti. Düzenlemeye göre ise, artık televizyonda yayınlanan programlarda, filmlerde, dizilerde, müzik kliplerinde, reklam ve tanıtım filmlerinde, sinema ve tiyatrolarda gösterilen eserlerde, internet, topluma açık olan sosyal medya ve benzeri ortamlarda tütün ürünleri kullanılamayacak, görüntülerine yer verilemeyecek.

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ÜNİVERSİTELER, SAĞLIK HİZMETİ VERİLEN YERLER

Sağlık, eğitim ve öğretim, kültür ve spor hizmeti verilen yerlerde ve üniversite yerleşkelerinde tütün ürünlerinin satışı yapılamayacak.

TÜRKÇE UYARI YAZILARI

Tütün ürünleri paketleri ile nargile şişelerinin üzerine, zararlarını belirten resimli ve Türkçe yazılı uyarı veya mesajların konulacağı alan, yüzde 65'den yüzde 85'e çıkarılacak. Bütün tütün ürünlerinin üzerindeki yazı ve şekiller aynı olacak.

TEK TİP PAKETLER

Türkiye'de üretilen veya ithal edilen tütün ürünleri; markanın yazım şekli, yazı karakteri, punto boyutu, paket üzerindeki konumu, paketlerin rengi, diğer yazı, ibare ve şekiller dahil olmak üzere, aynı şekilde tasarlanan düz ve standart paket biçiminde piyasaya arz edilecek.

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MARKA SİMGESİNE İZİN YOK

Marka, paketin sadece bir yüzeyine ve bu yüzeyin yüzde 5'ini aşmayacak şekilde yazılacak. Paketlerin üzerine markanın logosu, simgesi veya sair işaretleri konulamayacak. Bu kurallar, birden fazla paketi bir arada bulunduran tütün ürünleri kutuları için de geçerli olacak. Tek tip olarak tasarlanan sigara paketleri ile ilgili hususlar, Sağlık Bakanlığının uygun görüşü alınarak Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelikle düzenlenecek.

20 BİN LİRAYA KADAR PARA CEZASI

Bu yasaklara uymayanlar, mahalli mülki amir tarafından 5 bin liradan 20 bin liraya kadar idari para cezası ile cezalandırılacak. Kapatma cezasından sonra aynı dönem içinde tekrarlayan ihlallerde ise her defasında işletmeye 20 günden bir aya kadar kapatma cezası verilecek. Bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce Türkiye'de üretilen veya ithal edilen tütün ürünleri, 7 ay içinde, Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi Ve Kontrolü Hakkında Kanun'un kuralları ve yasakları düzenleyen maddesine uygun hale getirilecek.

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
Bu yasaklara uymayan yüzlerce iş yeri var. Niye ceza kesilmiyor?
ya al işte imam osurursa cemaat sıçar ondan sonra ona buna yasak, para cezası,bu neyi gösteriyor para cezalarının amacı vazgeçirmek değil kasa açığını kapatmak, öncek örnek olmalılar ki sonra istesinler ama nerdee bunlarınki maksat eşşeğe binmek değil ayak sallamak
Adamların dokunulmazlıgı var bırsey olmaz.o kdar duzensız bır ülkede yasıyoruz kı anlatamm
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