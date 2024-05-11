Meclis'te tansiyon yükseldi! CHP'li Veli Ağbaba ile AK Partililer arasında 'deprem' tartışması: "Konuşma lan", "Zırto", "Sarhoş", "Terörist"

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada deprem sonrasında yapılması gereken konutları gündeme getirdi. Ağbaba'nın bu konuyu gündem taşımasıyla Meclis'te tansiyon yükseldi. Ağbaba AK Parti sıralarından tepki gördü. Ağbaba'ya AK Parti sıralarından "Yalan söylüyorsun" şeklinde tepkiler gelirken, yaşanan tartışmada hakaret dolu sözler sarf edildi.

"İNSANLAR EVLERİNDE OTURAMIYOR"

Depremin ardından yapılması gereken 103 bin konuttan 7 bin konutun yapıldığını söyleyen Veli Ağbaba, "Konut yapılmış altyapı yok, çocuk parkı yok, camisi yok, kültür merkezi yok, sağlık ocağı, yok, yok, yok. Dört duvar teslim edilmiş, maalesef hâlâ insanlar o evlerde, oturulamıyor. Eğer televizyonlarda o kura çekimini izliyorsanız bilin ki bunun tamamı yalan, hiç kimse evinde oturabiliyor değil." ifadeleri kullandı.

TARTIŞMA DAKİKALARCA SÜRDÜ

Ağbaba'ya AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta'dan itiraz geldi. Usta, "Yalan diyemezsiniz" diye itiraz etti. Sonrasında AK Partili vekiller ile CHP'li Ağbaba arasında karşılıklı tartışma yaşandı. Tartışma dakikalarca sürdü.

"KONUŞMA LAN", "ZIRTO", "SARHOŞ", "TERÖRİST"

'Konuşma lan', 'lan diyorum sana lan', 'zırto', 'ağzın pis', 'utanmaz herif, 'seviyesiz', 'sarhoş' gibi sözler ise tutanaklarda yer aldı. Sözcü'de yer alan habere göre o sözler tutanağa böyle girdi:

Ejder Açıkkapı (AK Parti): Yalan konuşuyorsun, yalan!

Ağbaba: Yalansa gel Malatya'ya, çık sokağa! Gel biraz utanman varsa.

Açıkkapı: Sen utanmazsın, utanmaz.

Ağbaba: Veli Ağbaba kim, biliyor musun? İsmet İnönü'nün hemşehrisi, Turgut Özal'ın hemşehrisi, Hamido'nun hemşehrisi; ben korkar mıyım sizden?

Açıkkapı: Ben senden korkar mıyım? Ağbaba sen kimsin ki yani!

İbrahim Yurdunuseven (AK Parti): Teröristi söyle!

Ağbaba: Teröristin büyüğü sensin.

Adem Yıldırım (AK Parti): Utanmaz herif! Terbiyesiz adam, şeref yoksunu.

Ağbaba: Ne yapacaksın, elinden gelse terörist yapacaksın.

Yıldırım: Utanmazın ağbabası sensin. Konuşma lan! Zırto! Utanmazın ağababasısın lan!

Ağbaba: Sensin o, lan sensin!

Nurettin Alan (AK Parti): Ağzın pis senin.

Yıldırım: Terbiyesiz, 'lan' diyorum sana lan!

Ağbaba: Diyemezsin bana.

Yıldırım: Senin gibi seviyesiz.

Ağbaba: Sen seviyesizsin. Bana ağzımı açtırma, akıllı ol

Alan: Sen akıllı ol, bulaşsan ne olur, sarhoş!

Ağbaba: Akıllı ol, hakaret etme.

(AK Parti-CHP arasında karşılıklı laf atmalar, gürültüler)

Başkan: Birleşime on dakika ara veriyorum…





