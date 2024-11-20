Meclis'teki arbedede neler yaşandı? Adım adım Mynet ulaştı: 'Buyurun odamda Bakan Bey ile görüşün'

Gerilim anlarında neler oldu? Mynet ulaştı! CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, heyetin başını çekti. Komisyon Başkanı Mehmet Muş olayı yumuşatmaya çalıştı. CHP'li heyeti odasına davet etti. Odaya gelen olmayınca barikat kuruldu. Bakan Yerlikaya'yı içeri sokamk sitemediler. Bakan Yerlikaya barikatı aşarak içeri girdi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Bakan Ali Yerlika'ya ile görüşmek istediğini bildiriyor. Mehmet Muş, Başarır’ı odasına davet ediyor, “Buyurun odamda Bakan Beyle görüşün” diyor. Başarır odaya girmiyor.

ÖZEL | İŞTE MECLİS'TE YAŞANANLAR!

CHP'li heyet kapının önüne barikat kurdu. Öncesinde, Ali Mahir Başarır, Bakan Ali Yerlikaya ile görüşmek istediğini bildiriyor. Mehmet Muş, Başarır’ı odasına davet ediyor, “Buyurun odamda Bakan Beyle görüşün” diyor. Başarır odaya girmiyor.

Plan ve Bütçe Komisyonu öncesi CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır; İçişleri Bakanıyla görüşmek istediğini bildirdi. Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Sayın Mehmet Muş, Sayın Başarır’ı odasına davet etti; “Buyurun odamda Bakan Beyle görüşün” dedi. Başarır davete katılmadı.

CHP'li heyet kalabalık bir şekilde kapı girişidne toplandı. Bakan Yerlikaya'yı içeri sokmak istemedi. Bakan Yerlikaya barikatı aşarak içeri girdi.