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Meclis'teki bütçe görüşmelerinde EYT gerginliği

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.11.2019 14:05 | Son Güncelleme

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 2020 yılı bütçe görüşmelerine başlandı. Görüşmelerde AK Parti ile CHP'li vekiller arasında EYT tartışması da yaşandı.

Meclis'teki bütçe görüşmelerinde EYT gerginliği

AK Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan başkanlığında toplanan komisyonda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk sunum yapıyor.

Komisyonda Aile ve Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının bütçesini yanı sıra Aile Bakanlığı ile birleştirilen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın Mesleki Yeterlilik Kurumu, Devlet Personel Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Türkiye İş Kurumu bütçeleri de ele alınacak.

CHP Milletvekilleri, toplantı öncesi işsizlik ve taşeron sorununa dikkat çeken dövizleri basın mensuplarına gösterdi. HDP milletvekilleri ise emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) ilişkin dövizleri gösterip soz konusu kesimin sorunlarının çözülmesini istedi.(AA)

AK PARTİ VE CHP'Lİ VEKİLLER ARASINDA TARTIŞMA

Görüşmelerde milletvekilleri arasında tartışma da yaşandı. CHP'li Kani Beko, AK Partili üyelerin "Bin liranın altında maaş alan yok" sözlerine tepki göstererek, "Asgari ücretle çalışanlar emekli olduklarında 850 lira maaş alacaklar" dedi.


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eyt TBMM

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