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  4. Meclis'teki cenaze töreninde dikkat çeken olay! Dervişoğlu ile Bahçeli tokalaşmadı

Meclis'teki cenaze töreninde dikkat çeken olay! Dervişoğlu ile Bahçeli tokalaşmadı

02.01.2025 13:52
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Ankara'da yaşamını yitiren Eski Başbakan Yardımcısı ve Devlet Bakanı Nahit Menteşe (92) için TBMM'de tören düzenlendi. Törende dikkat çeken anlar yaşandı. Burada karşı karşıya gelen İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin tokalaşmaması ise dikkatlerden kaçmadı. Dervişoğlu, Bahçeli'nin önünden geçerken kafa selamı verdi fakat Bahçeli ona da kayıtsız kaldı.

Meclis'teki cenaze töreninde dikkat çeken olay! Dervişoğlu ile Bahçeli tokalaşmadı

Eski Başbakan Yardımcısı ve Devlet Bakanı Nahit Menteşe, yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle önceki gün, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Menteşe için bugün TBMM'de tören düzenlendi. Törene, Menteşe'nin ailesi ve yakınları ile TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, siyasi partilerin grup başkanvekilleri, milletvekilleri ve eski TBMM başkanları Bülent Arınç ile Cemil Çiçek katıldı.

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SAYGI DURUŞUNDA BULUNULDU

Nahit Menteşe'nin, Türk bayrağına sarılı tabutu görevlilerin omuzlarında TBMM Şeref Kapısı merdivenleri önüne getirildi. Menteşe'nin hatırasına saygı duruşunda bulunulmasının ardından dua okundu.

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DERVİŞOĞLU VE BAHÇELİ TÖRENDE TOKALAŞMADI

Törende dikkat çeken bir olay da yaşandı. Burada karşılaşan İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tokalaşmadı. Dervişoğlu'nun, Bahçeli'nin önünden geçerken o bölüme doğru kafa selamı verdiği görülürken, MHP liderinin buna da kayıtsız kaldığı gözlerden kaçmadı.

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NAHİT MENTEŞE KİMDİR?

Nahit Menteşe, 1932 yılında Aydın'ın Milas ilçesinde dünyaya geldi. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Aydın'da tamamlayan Menteşe, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Siyasi kariyerine Adalet Partisi'nde başlayan Menteşe, Aydın milletvekili olarak 6 dönem TBMM'de görev yaptı. Menteşe ayrıca çeşitli dönemlerde; Gümrük ve Tekel Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Turizm ve Tanıtma Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Menteşe, evli ve 2 çocuk babasıydı.

(DHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli MHP İYİ Parti müsavat dervişoğlu tören
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