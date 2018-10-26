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Meclis'teki kavganın ardından CHP'den 'misliyle karşılık' kararı

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.10.2018 07:51 | Son Güncelleme

CHP'nin grup toplantısında, Meclis'te yaşanan gerginlik ele alındı. TBMM'de gerilimin istenmediği vurgulanırken, buna karşın, olası sataşma ve saldırılara misliyle karşılık verilmesi kararı alındı.

Meclis'te CHP ve MHP milletvekilleri arasında yaşanan gerginlik, CHP'nin basına kapalı düzenlenen grup toplantısında masaya yatırıldı. Olayları tartışan CHP grubu, bir daha böyle gerilimlerin yaşanması durumunda nasıl bir tavır alınacağını kararlaştırdı. Milliyet'te yer alan habere göre, öncelikle diğer partilerle görüşerek, 'gerginlik istemiyoruz' mesajı vermeyi planlayan CHP'nin, kendilerine yönelik olası girişimlere ise, 'misliyle karşılık verme' kararı aldığı belirtildi.

"SAYIMIZ AZALINCA SALDIRDILAR"

CHP TBMM grubu, dün Grup Başkanvekili Engin Altay başkanlığında basına kapalı olarak toplandı. Toplantının ana gündemini ise, CHP’nin 2019 bütçesi görüşmelerinde izleyeceği yol haritası oluşturdu. Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, toplantıda, bütçe teklifi ile Sayıştay raporlarına ilişkin sunum yaptı. CHP, bütçe görüşmelerinin gerçekleştirileceği süre içinde, “sert muhalefetini sürdürme” kararı aldı. Toplantıda, önceki gün TBMM Genel Kurulu’nda MHP’liler yaşanan arbede de gündeme geldi. Bazı milletvekillerinin, “MHP’liler, diğer arkadaşlarımızın Genel Kurul’dan ayrılmasını bekledi, sayımız azalınca saldırdılar” diyerek, bu durumun kabul edilemez olduğunu dile getirdi. Konuşmaların ardından CHP milletvekilleri, TBMM’de yaşanacak tartışmalarda nasıl davranacaklarına ilişkin bir tavır benimsedi. Buna göre öncelikle, CHP grup başkanvekillerinin, diğer partilerdeki mevkidaşlarıyla görüşerek, “TBMM’de gerilim yaşanmasını istemediklerini” ileteceği öğrenildi. Buna rağmen yaşanabilecek gerilimlerde ise CHP milletvekillerinin sert bir tavır göstermesi yöntemi benimsendi.

Öte yandan Engin Altay, dün TBMM Başkanı Binali Yıldırım ile TBMM Resmi Konut’ta görüştü. Görüşmede güvenlik soruşturmaları nedeniyle göreve başlatılamayan CHP’li milletvekili danışmanlarının durumunun gündeme geldiği, danışmanların kısa sürede göreve başlayacakları öğrenildi. Görüşmede ayrıca Yıldırım’ın Genel Kurul’da yaşanan gerilime ilişkin “sağduyu” mesajı verdiği de belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
TBMM meclis CHP MHP

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Ha CHP Ha PKK
Gerizekalılar misliyle dayak yiyecekler yine!
o maaşla gidip orada kavga etmek üçin seçildiniz sizler . Ayıp ya. Sizler o makamı haketmeyen etkisiz elemansınız.
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