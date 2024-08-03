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Meclis'teki o yumruktan sonra ilk kez konuştu 'Keşke olmasaydı! Bazılarına hak ettiği dilden konuşmak gerekiyor'

03.08.2024 15:00
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TBMM Genel Kurulu’nda 24 Temmuz günü DEM Partili Mersin Milletvekili Ali Bozan’a AK Parti sıralarına yönelik söylediği hakaretler sonrasında yumruk atan eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu olayla ilgili bugün ilk kez konuştu. Karaismailoğlu, sabrın bir sınırı olduğunu belirterek bazılarına hak ettiği dilden konuşmak gerektiğini söyledi.

Meclis'teki o yumruktan sonra ilk kez konuştu 'Keşke olmasaydı! Bazılarına hak ettiği dilden konuşmak gerekiyor'

TBMM Genel Kurulu’nda 24 Temmuz günü DEM Partili Mersin Milletvekili Ali Bozan’a çıkan tartışmada yumruk atan eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, olayın ardından ilk kez konuştu. Trabzon’da partisinin düzenlediği Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı’na katılan Karaismailoğlu, için bir video hazırlandı.

"KEŞKE OLMASAYDI"

TBMM’de yaşanan olayın görüntülerinin de yer aldığı videonun ardından kürsüde konuşma yapan Karaismailoğlu, “Keşke olmasaydı” dedi.

"BAZILARINA HAK ETTİĞİ DİLDEN KONUŞMAK GEREKİYOR"

“Sabrın bir sınırı oluyor” diyen Karaismailolu, “Maalesef olmaması gereken şeyler. Ama sebebi ve sonucu belli olan bir şey. Bazılarına hak ettiği dilden konuşmak gerekiyor. Keşke olmasaydı” ifadelerini kullandı. (İHA)

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Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Adil Karaismailoğlu tbmm DEM Parti
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