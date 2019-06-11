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Meclis toplantısında sert tartışma, Başkan meclis üyesini dışarıya çıkarttırdı

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.06.2019 11:51 | Son Güncelleme

İzmir’in Menemen ilçesindeki meclis toplantısına başkanlık eden Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, tartıştığı meclis üyesine sert çıktı.

Meclis toplantısında sert tartışma, Başkan meclis üyesini dışarıya çıkarttırdı

İzmir’in Menemen ilçesindeki meclis toplantısına başkanlık eden Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, tartıştığı meclis üyesine sert çıktı. Meclis üyesine ’Türkçeni düzelt’ diyen başkan, mecliste seslerin yükselmesi üzerine meclis üyesini zabıta eşliğinde salondan çıkarttı.
Menemen Belediyesinin Haziran ayı olağan meclis toplantısı, Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy başkanlığında toplandı. Toplantı, Menemen Belediyesi Facebook sayfası üzerinden de canlı yayınlandı. Halka açık yayın yapılarak başlayan meclis toplantısında gündem maddeleri okunduktan sonra dilek ve temenniler bölümünde söz alan AK Parti Meclis Üyesi Hanifi Can, "İstanbul seçimlerinin ardından belediyeden 350 kişi çıkartılacak mı?" diye soru sordu.
Sorunun ardından Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, Hanifi Can’ın sosyal medyada yaptığı paylaşımların yanlış olduğunu ifade ederek, "Hanifi kardeşim, sosyal medyada ’340 kişi işten çıkartıldı’ ’350 kişi daha işten çıkartılacak’ diyor, sen hariçten mi bilgi aldın bilmiyorum. 350 kişi işten çıkartılmayacak; ama senden de bir ricam Türkçeni düzelt Hanifi böyle olmaz. Sen belediye meclis üyesisin, belediye meclis üyesi kalkıp da sosyal medya üzerinden bu tarz paylaşımlar yapamaz doğru değil” dedi.

Gerilim arttı
Canlı olarak yayınlanan toplantıda şaşkınlıkla karşılanan bu sert çıkış üzerine söz alan Hanifi Can, "Eğer Türkçemi düzeltmem gerekiyorsa önce sizde Türkçenizi bir düzeltin diyorum, size iade ediyorum" dedi.
Gerilimin giderek arttığı toplantıda, AK Parti meclis üyesinin Ramazan Bayramı mesajının çıktısını çıkartan Başkan Serdar Aksoy, kürsüden yazım yanlışlarının resimlerini meclis üyelerine gösterdi. Serdar Aksoy, Hanifi Can’a hitaben, "Mensup olduğun dinin adını doğru yazmayı öğren" demesi üzerine toplantıdaki gerilim arttı.

Zabıta dışarıya çıkardı, yayın kesildi
Meclis üyesi, "Senden mi öğreneceğim" diyerek tepki göstermesi üzerine sesini yükselten Aksoy, "Otur yerine sana söz vermedim" diyerek meclis üyesini tepki gösterdi ve zabıtayı çağırdı. Zabıtanın gelmesi üzerine meclis üyesi toplantıdan dışarı çıkartıldı.
AK Parti gurubundan tepki gelmesi üzerine sessiz kalan MHP meclis üyeleri daha sonrasında salondan çıktı. Canlı yayına bir müddet sonra belediye çalışanları tarafından son verildi.

Meclis toplantısında sert tartışma, Başkan meclis üyesini dışarıya çıkarttırdı

Meclis toplantısında sert tartışma, Başkan meclis üyesini dışarıya çıkarttırdı

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