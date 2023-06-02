MECLİS YEMİN TÖRENİ CANLI İZLE! Meclis yemin töreni ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 28. dönem milletvekilleri bugün yemin edecek

Meclis yemin töreni canlı izleme ekranı 2 Haziran 2023 Cuma gününün en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. TBMM Genel Kurulu'nun 28. dönem ilk oturumunu iç tüzük gereği en yaşlı üye yönetecek. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 1 Ocak 1948 doğumlu olması nedeniyle en yaşlı üye durumunda. Bahçeli'nin yöneteceği 28. dönem yemin töreni bugün gerçekleştirilecek. Meclis yemin töreni canlı izleme ekranı ve detaylar haberimizde.

MECLİS YEMİN TÖRENİ CANLI İZLE!

Meclis yemin töreni canlı olarak TBMM Televizyonu'ndan izlenebilecek.

TBMM'de 28. yasama dönemi bugün başlıyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yöneteceği ilk oturumda, milletvekilleri sırayla yemin edecek.

MECLİS YEMİN TÖRENİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Meclis yemin töreni bugün (2 Haziran 2023 Cuma) yapılacak.

Dönem milletvekilleri, Genel Kurul'da yemin edecekler.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da TBMM'nin açılışına katılacak. Erdoğan, yemin törenini kendisine ayrılan locadan takip edecek.

Bugün 14.00'te başlayacak olan yemin töreninin gece yarısına kadar sürmesi bekleniyor.

MECLİS YEMİN TÖRENİ İLK OTURUMUNU BAHÇELİ YÖNETECEK

Meclis Genel Kurulu'nun ilk birleşimini, MHP Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Devlet Bahçeli, en yaşlı üye sıfatıyla yönetecek.

İçtüzüğe göre, en genç altı milletvekili, geçici olarak katip üyelik yapacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YARIN YEMİN EDECEK

Cumartesi günü ise Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis'te yemin edecek. Kabinesini açıklamasının ardından da bir gün sonra yeni bakanlar Genel Kurul'a giderek yemin edecek.

