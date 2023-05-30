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Meclis yemin töreni ne zaman? 28. Dönem Milletvekilleri yemin töreni tarihi belli oldu mu?

30.05.2023 15:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meclis yemin töreni tarihi hakkında araştırmalar hız kazandı. 28 Mayıs ikinci tur seçimin geride kalmasıyla birlikte gözler yeni kabineye çevrildi. 28. Dönem Milletvekilleri yemin ederek görevlerine başlayacaklar. Yemin törenini takip eden 10 günlük süreç içerisinde ise 28'inci Dönem Meclis Başkanı yapılacak seçimle belirlenecek. Peki, Meclis yemin töreni ne zaman? 28. Dönem Milletvekilleri yemin töreni tarihi belli oldu mu? İşte tüm merak edilenler...

Meclis yemin töreni ne zaman? 28. Dönem Milletvekilleri yemin töreni tarihi belli oldu mu?

Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminin geride kalmasıyla birlikte gözler Meclis ve yeni kabineye çevrilmiş durumda. YSK Başkanı Yener, 14 Mayıs'ta yapılan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin sonuçlarına ilişkin kararın ilan edilmek üzere Resmi Gazete'ye gönderildiğini bildirdi. Bu kapsamda Meclis yemin töreni ne zaman? 28. Dönem Milletvekilleri yemin töreni tarihi belli oldu mu? gibi soruların yanıtları da araştırılmaya başlandı. İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

MECLİS YEMİN TÖRENİ NE ZAMAN?

Mecliste yeni yasama dönemi takvimi, 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin kesin sonuçların ilanından itibaren işleyecek.

14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta yapılan seçimler sonrasında YSK Başkanı Ahmet Yener'den yeni bir açıklama geldi. YSK Başkanı Yener, 14 Mayıs'ta yapılan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin sonuçlarına ilişkin kararın ilan edilmek üzere Resmi Gazete'ye gönderildiğini bildirdi.

Milletvekilleri yemin etmelerinin ardından resmen göreve başlamış olacak. Herhangi bir sebepten ilk birleşime katılamayan milletvekiller, katıldıkları ilk birleşimde yemin edecekler. İmtina eden milletvekilleri, milletvekili sıfatlarından kaynaklanan haklardan yararlanamayacaklar.

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Kabine üyelerinin görevleri Meclis Genel Kurulu'nda yemin etmelerinin ardından sona erecek. Bu nedenle yeni kabinenin milletvekili yemin töreninden önce oluşması bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, yaptığı açıklamalarla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uluslararası liderlerle yapacağı görüşmelere ve sürecin nasıl işleyeceğine dair bilgiler verdi. Kalın, "Yemin töreni ve kabine gelişmeleri Cuma günü olabilir" dedi.


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