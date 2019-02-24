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Meclis yeni başkanını seçiyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.02.2019 13:23 | Son Güncelleme

İlk turda yeterli çoğunluğu sağlayan aday çıkmadı

TBMM Başkanlığı seçiminde, adaylar, birinci turda seçilebilmek için gerekli olan 400 oya ulaşamadı.

TBMM Genel Kurulunda, birinci tur yapılan oylamada 528 milletvekili oy kullandı.

İlk tur oylamada, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop 322, CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay 120, HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü 45, İYİ Parti Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz 35 oy aldı. 6 oy da geçersiz sayıldı.

İkinci turda da adaylardan birinin seçilebilmesi için 400 oy alması gerekecek. Üçüncü turda ise salt çoğunluk olan 301 oy aranacak.

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genel kurul

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