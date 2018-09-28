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Meclis, yeni yasama yılına hazırlanıyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.09.2018 10:26 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, başkanlığında yeni yasama yılı öncesi yapılan toplantılarda Meclis'teki oturma düzeni, güvenlik, iç tüzük konularında uzlaşı sağlandı.

Meclis, yeni yasama yılına hazırlanıyor

ANKARA, (DHA)- TBMM Başkanı Binali Yıldırım, başkanlığında yeni yasama yılı öncesi yapılan toplantılarda Meclis'teki oturma düzeni, güvenlik, iç tüzük konularında uzlaşı sağlandı.
Meclis Başkanı Binali Yıldırım'ın yeni yasama yılı öncesinde dün Grup Başkanvekilleri, Meclis İdari Amirleri ve Başkanlık Divanı Üyeleriyle yaptığı iki ayrı toplantıda öncelikli konuşulan konular belli oldu. Edinilen bilgiye göre, toplantılarda, Meclis Genel Kurul oturma düzeninde anlaşmaya varıldı. Yeni sisteme göre iç tüzükte hukuken değiştirilmesi gereken teknik ifadelerin ilk olarak ele alınması gerektiği konusunda anlaşılırken yeni yasama yılının ilk haftası bu konuda bir karar alınması gerektiği hususunda da görüş birliği sağlandı.
Meclis Başkanı Binali Yıldırım, Grup Başkanvekillerine TBMM'de alınan yeni güvenlik tedbirleri konusunda bilgi vererek Meclis'e ziyaretçi kartı olmadan hiç kimsenin giriş yapmaması gibi bazı ek güvenlik tedbirleri alınması kararlaştırıldı. Yıldırım, TBMM'nin yeni sistemde artan yasama kabiliyeti ve kapasitesine uyumlu bir şekilde yasama uzmanı sayısı ve komisyonlardaki personel sayısının arttırıldığını bildirdi. Yıldırım, kanun tekliflerinin hazırlanması sürecinde milletvekillerine destek verecek bir yapının kurulması önerisi grup başkanvekilleri tarafından olumlu karşılandı. Başkanlık Divanı toplantısında yeni yasama yılı öncesi öncelikli görüşülmesi gereken hususlar karara bağlandı.
1 Ekim’de yapılacak olan Yasama Yılı Açılış Töreni hakkında katılımcılara bilgi veren Yıldırım, saat 13.00’te TBMM Atatürk Anıtı’nda yapılacak törenin ardından saat 14.00’te 27. Dönem İkinci Yasama Yılı Açılış Toplantısı’nın gerçekleştirileceğini belirtti.

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Meclis, yeni yasama yılına hazırlanıyorMeclis, yeni yasama yılına hazırlanıyor

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