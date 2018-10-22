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Meclis'e '2019- 2020 Metin Oktay Sezonu' için kanun teklifi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2018 15:35 | Son Güncelleme

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Süper Lig'de 2019-2020 sezonuna, Galatasaray'ın efsane futbolcusu Metin Oktay'ın adının verilmesi için TBMM Başkanlığı'na kanun teklifi verdi.  CHP Mersin Milletvekili Antmen, Gazi Mustafa Atatürk'ün 'Ben sporcunun zeki çevik ve ahlaklısını severim' sözüne atıf yaptığı kanun teklifinde, sporcuların işlerini iyi yapmalarının yeterli olmadığını, topluma ve gelecek kuşaklara da örnek olmaları gerektiğini belirtti.

Meclis'e '2019- 2020 Metin Oktay Sezonu' için kanun teklifi

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA) - CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Süper Lig'de 2019-2020 sezonuna, Galatasaray'ın efsane futbolcusu Metin Oktay'ın adının verilmesi için TBMM Başkanlığı'na kanun teklifi verdi.
CHP Mersin Milletvekili Antmen, Gazi Mustafa Atatürk'ün 'Ben sporcunun zeki çevik ve ahlaklısını severim' sözüne atıf yaptığı kanun teklifinde, sporcuların işlerini iyi yapmalarının yeterli olmadığını, topluma ve gelecek kuşaklara da örnek olmaları gerektiğini belirtti. Süper Lig'de oynayan bazı futbolcuların sportmenliğe yakışmayan, kötü örnek oluşturacak davranışlarının Türk sporuna darbe vurduğunu savunan Antmen, "Sadece Galatasaraylıların değil; Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor başta olmak üzere bütün kulüp taraftarları ve farklı spor dalları izleyicilerinin saygı ile andıkları örnek spor insanı, centilmenliğiyle hala örnek olan Metin Oktay'ın adının 2019- 2020 Süper Lig Sezonu'na verilmesi, çocuklarımız ve gençlerimizin örnek alabilecekleri bir ismin öne çıkarılmasını sağlayacaktır" dedi.
Kanun teklifinde Metin Oktay'ın, herkes tarafından sevgi ve saygıyla anıldığını belirten Antmen, şunları kaydetti:
"Jübilesinde ezeli rakibi ve dostu Fenerbahçe formasını 'Şeref duyarım' diyerek giyen, gol attığı zaman sevinci abartan takım arkadaşına 'Abartmayalım rakip de olsak onlar arkadaşlarımız' diye uyarıda bulunan, sporu ticaret olarak görmeyerek sportmence kendisine teklif edilen yüksek transfer ücretlerini 'Bizi sevenleri üzmeyelim' diyerek geri çeviren, Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının idam kararını durdurmak için imza toplayan, 12 Eylül darbesine karşı aydınlar bildirgesine imza atan ve maç öncesi yazı tura esnasında Atatürk’ün yüzü yere gelmesin diye hep 'tura' diyen bir centilmen, sportmen; kişiliğini başarılı sporculuğuyla buluşturmuş ve tüm topluma örnek olmuş bir isimdir Metin Oktay."
CHP'li Antmen, kanun teklifinin gerekçesinde ise "Toplumun saygı ile hatırladığı ve andığı; centilmenliğiyle, sportmenliğiyle, davranışlarıyla hala örnek olan merhum futbolcu Metin Oktay’ın adının 2019-2020 Süper Lig’e verilmesi; amaçlanan sporcu kişiliğinin toplum önünde örnek olacak şekilde getirilmesine ve gelecek nesillere aktarılmasına olanak sağlayacaktır. Sadece futbolda değil; bütün spor dallarında nezaketli, centilmen, sportmen insanları desteklemek ve onların var olmasını sağlamak Milletin vekilleri olarak ülkemize bir borcumuz ve ödevimizdir" dedi.

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