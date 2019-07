"Meclise helikopterle inmek istediler"

SİNAN USLU - AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, FETÖ'cü darbecilerin, 15 Temmuz 2016 gecesi TBMM'ye helikopterle inmek istediğini ancak güvenlik güçlerinin buna izin vermediğini belirtti.

Öztürk, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin 3. yılına ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

FETÖ'nün darbe girişiminin, ihanet şebekesinin Türkiye'ye, millete karşı operasyonu olduğunu ifade eden Öztürk, "Bu, yalnızca içeriden değil bütün Türkiye düşmanlarının birlikte düzenlediği bir operasyondu. Özellikle milletin temsilcisi olan Gazi Meclise yönelik bu saldırı, Meclisimizin ikinci kez gazi olmasına neden oldu." diye konuştu.

Milletin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iradesiyle darbe girişiminin savuşturulduğunu vurgulayan Öztürk, şöyle devam etti:

"Türkiye bulunduğu coğrafya itibarıyla her zaman tehlikelere karşı dimdik durmak, güçlü olmak zorunda. FETÖ olayı başka. Önce 17-25 Aralık'ta hukuk yoluyla bu işi denediler, başaramayınca fiili olarak saldırıya geçtiler. Şekil değiştirerek demokrasiyi, meşru hükümeti yıkmak için her zaman sinsi faaliyetleri olabilir. FETÖ'nün devam ettiğini düşünüyorum. Bütün kollarına ulaşıldı mı? Yazılıp çizildiğine göre henüz daha ulaşılamadı ama milletimizin, devletimizin verdiği refleks ciddi tedbirlerin alınmasıyla sonuçlandı. Şu an için maalesef 'FETÖ bitti' diyemiyoruz."