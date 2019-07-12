HABER

"Meclise helikopterle inmek istediler"

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.07.2019 13:03 | Son Güncelleme

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk: - "Meclise helikopterle inmek istediler ama güvenlik güçlerimiz buna izin vermedi" - "Türkiye'de artık silahla veya zorla iktidar değiştirmeye kalkmak son bulmuştur. Bundan sonra bu işe tevessül edenler, en başta TBMM'yi ve milleti karşılarında bulacaktır"

SİNAN USLU - AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, FETÖ'cü darbecilerin, 15 Temmuz 2016 gecesi TBMM'ye helikopterle inmek istediğini ancak güvenlik güçlerinin buna izin vermediğini belirtti.

Öztürk, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin 3. yılına ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

FETÖ'nün darbe girişiminin, ihanet şebekesinin Türkiye'ye, millete karşı operasyonu olduğunu ifade eden Öztürk, "Bu, yalnızca içeriden değil bütün Türkiye düşmanlarının birlikte düzenlediği bir operasyondu. Özellikle milletin temsilcisi olan Gazi Meclise yönelik bu saldırı, Meclisimizin ikinci kez gazi olmasına neden oldu." diye konuştu.

Milletin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iradesiyle darbe girişiminin savuşturulduğunu vurgulayan Öztürk, şöyle devam etti:

"Türkiye bulunduğu coğrafya itibarıyla her zaman tehlikelere karşı dimdik durmak, güçlü olmak zorunda. FETÖ olayı başka. Önce 17-25 Aralık'ta hukuk yoluyla bu işi denediler, başaramayınca fiili olarak saldırıya geçtiler. Şekil değiştirerek demokrasiyi, meşru hükümeti yıkmak için her zaman sinsi faaliyetleri olabilir. FETÖ'nün devam ettiğini düşünüyorum. Bütün kollarına ulaşıldı mı? Yazılıp çizildiğine göre henüz daha ulaşılamadı ama milletimizin, devletimizin verdiği refleks ciddi tedbirlerin alınmasıyla sonuçlandı. Şu an için maalesef 'FETÖ bitti' diyemiyoruz."

TBMM Genel Kurulunun, 15 Temmuz gecesi toplanması ve milletin sokaklara çıkarak darbeye karşı durmasıyla bazılarına önemli bir mesaj verildiğini dile getiren Öztürk, bunun, bu tür hevesleri olanların, bir daha bu yola tevessül etmemeleri için önemli bir karine olduğunu söyledi.

Meclisin, 15 Temmuz gecesi milletin temsilcisi olduğu için darbecilere karşı millet adına direndiğini vurgulayan Öztürk, "Meclise helikopterle inmek istediler. Buradaki güvenlik güçlerimiz de o ihanet şebekesinin elemanlarını, helikopterlerini, uçaklarını koymadılar. O gün başta Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, Meclis Başkanımız, parti grup başkanları, bütün siyasi partiler ve milletvekillerinin duruşu herkese güç verdi." dedi.

Halkın seçtiği iktidarların ancak halk tarafından yine seçimle gitmesi gerektiği mesajının verildiğini belirten Öztürk, demokrasilerde sandığın esas olduğunun altını çizdi.

Öztürk, Türkiye'de artık silahla veya zorla iktidar değiştirmeye kalkmanın son bulduğunu, son bulması gerektiğine ifade ederek, "Bundan sonra bu işe tevessül edenler, en başta TBMM'yi ve milleti karşılarında bulacaktır. 15 Temmuz bunu göstermiştir. Aradan 3 yıl geçti ama hafızalarımız halen taze." diye konuştu.

Hepsi aynı şekilde ölüyor! Devlet o hastalığı duyar duymaz seferber olduHepsi aynı şekilde ölüyor! Devlet o hastalığı duyar duymaz seferber oldu
Eski milletvekili Fırat, hayatını kaybetti (2)Eski milletvekili Fırat, hayatını kaybetti (2)
Eski milletvekili Fırat, hayatını kaybettiEski milletvekili Fırat, hayatını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz darbe girişimi ak parti giresun milletvekili cemal öztürk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

En Çok Okunan Haberler

Bakanlık duyurdu! S-400'lerin teslimatı başladı

Bakanlık duyurdu! S-400'lerin teslimatı başladı

12 kişi öldü! Çok kritik uyarı geldi! Bu belirtiler varsa hemen hastaneye gidin

12 kişi öldü! Çok kritik uyarı geldi! Bu belirtiler varsa hemen hastaneye gidin

İmamoğlu talep etmişti! İBB Meclisi'nden karar çıktı

İmamoğlu talep etmişti! İBB Meclisi'nden karar çıktı

Volkswagen ve Ford'dan ittifaka yeşil ışık

Volkswagen ve Ford'dan ittifaka yeşil ışık

Dengir Mir Mehmet Fırat hayatını kaybetti!

Dengir Mir Mehmet Fırat hayatını kaybetti!

Sadece Merkel değil tüm Almanya titreme krizinde!

Sadece Merkel değil tüm Almanya titreme krizinde!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İmamoğlu'ndan flaş açıklama: Evet peşkeş çekiyorum

İmamoğlu'ndan flaş açıklama: Evet peşkeş çekiyorum

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İmamoğlu şaştı kaldı! Önüne deterjan döktüler

İmamoğlu şaştı kaldı! Önüne deterjan döktüler

Ali Babacan'ın danışmanı yeni parti için tarih verdi

Ali Babacan'ın danışmanı yeni parti için tarih verdi

Diğer Haberler
Ekrem İmamoğlu, yeniden Anıtkabir'de! İşte Özel Defter'e yazdıkları

Ekrem İmamoğlu, yeniden Anıtkabir'de! İşte deftere yazdıkları

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

'15 Temmuz' görselleri sosyal medya hesaplarında

'15 Temmuz' görselleri sosyal medya hesaplarında

"15 Temmuz tiyatro değil, bal gibi kanlı bir darbe girişimiydi"

CHP'li Özel'den 15 Temmuz açıklaması

Anketçi Mehmet Ali Kulat'tan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan iddialarına açıklama

Davutoğlu ve Babacan'la ilgili 'anket' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Iraklı üst düzey heyeti kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Iraklı üst düzey heyeti kabul etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.