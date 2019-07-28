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Meclise sunulan kanun tekliflerinde 3 kat artış

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.07.2019 12:30 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yürürlüğe girdiği 27. Yasama Dönemi'nde Meclis Başkanlığına sunulan kanun teklifleri 3 katın üzerinde artarak 2 bin 81'e ulaştı - TBMM Genel Kurulu, 27. Dönem 2. Yasama Yılı'nda 700 saat 16 dakika çalışarak 42 kanun teklifini yasalaştırdı - Meclise 16 bin 352 yazılı soru önergesi, bin 739 Meclis araştırma önergesi verildi - Yaklaşık 363 bin kişi Meclisi ziyaret etti

SİNAN USLU - Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yürürlüğe girdiği 27. Yasama Dönemi'nde Meclis Başkanlığına sunulan kanun tekliflerinin sayısı 3 katın üzerinde artarak 2 bin 81'e ulaştı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, bir önceki dönemde Meclise 651 kanun teklifi verilirken, bu sayı yeni dönemde 2 bin 81'e ulaştı.

Genel Kurul, 27. Dönem 2. Yasama Yılı'nda 105 birleşimde 700 saat 16 dakika mesai yaptı. Bu görüşmelere ilişkin 48 bin 467 sayfa tutanak tutuldu. Kanun tekliflerinden 42'si Genel Kurulda kabul edilerek yasalaştı. TBMM'deki komisyonlar da 919 saat 4 dakika çalışma yürüttü.

Milletvekilleri, TBMM Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı kabinesi üyelerinin yanıtlaması istemiyle Meclis Başkanlığına 16 bin 352 yazılı soru önergesi sundu.

Meclisi bu dönemde 362 bin 909 vatandaş ziyaret etti. Çoğunluğu öğrenci olmak üzere 53 bin 926 kişiye rehberlik ve tanıtım hizmeti verildi.

TBMM'ye bu dönemde 2 cumhurbaşkanı, 9 meclis başkanı, 4 bakan, 15 büyükelçi ve 14'ü farklı düzeyde olmak üzere toplam 44 yabancı heyet ziyarette bulundu.

- Çıkarılan kanunlar

Askerlik süresinin 6 aya indirilmesi, bedelli askerlik uygulamasının kalıcı hale getirilmesi, ilkokula başlama yaşının 69 aya çıkarılması, plastik alışveriş poşetlerinin ücretli hale getirilmesi, basılı kitap ve süreli yayınlardaki KDV oranının sıfırlanması, dizi filmlerin ve sinema sektörünün desteklenmesi ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının kurulması, yasalaşan önemli düzenlemeler arasında yer aldı.

Bu arada 2019-2023 dönemini kapsayan 11. Kalkınma Planı da bu dönemde TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

TBMM'de grubu bulunan siyasi partiler, Meclis araştırması açılması yönünde bin 739 önerge verdi.

Kabul edilen önergeler doğrultusunda TBMM Hayvan Haklarının Araştırılması Komisyonu, Bilişim Teknolojileri Bağımlılığı Araştırma Komisyonu, ALS, SMA ve Benzeri Hastalıkları Araştırma Komisyonu, Down Sendromu, Otizm ve Diğer Gelişim Bozukluklarının Yaygınlığının Tespiti Araştırma Komisyonu, Tıbbi ve Aromatik Bitki Çeşitliliğinin Korunması Araştırma Komisyonu ile Rabia Naz Vatan Başta Olmak Üzere Şüpheli Çocuk Ölümlerini Araştırma Komisyonu kuruldu.

Parlamenter sistemin son yılında 110, parlamenter sistemin sondan bir önceki yılında 313, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk yılında ise 42 kanun kabul edildi.

TBMM'de parlamenter sistemin son yılı olan 1 Temmuz 2017-9 Temmuz 2018'de kabul edilen 110 kanundan 63'ünü uluslararası anlaşma, 26'sını olağanüstü hal döneminde çıkarılan KHK'lerin kanunlaştırılması, birini Anayasa değişikliğine uyum amaçlı KHK çıkarılabilmesine izin veren yetki kanunu, 2'sini de bütçe ve kesin hesaba ilişkin kanunlar oluşturdu. Diğer kanunların sayısı 18 oldu.

Parlamenter sistemin sondan bir önceki yılı olan 22 Haziran 2016-30 Haziran 2017'de 313 kanundan 283'ü uluslararası anlaşma, 5'i OHAL KHK'lerinin kanunlaştırılması, biri Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne ilişkin Anayasa değişikliği, 2'si bütçe ve kesin hesapla ilgili kanunlar oldu. Çıkarılan diğer kanunların sayısı 22 olarak gerçekleşti.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yürürlüğe girdiği 9 Temmuz 2018'den Meclisin tatile girdiği 18 Temmuz 2019'a kadar geçen sürede yasalaşan 42 düzenlemeden 13'ünü uluslararası anlaşma, birini OHAL KHK'sinin kanunlaştırılması, 2'sini bütçe ve kesin hesap kanunu oluşturdu. Çıkarılan diğer kanunların sayısı 26'ya ulaştı.

Uluslararası anlaşmalarla OHAL KHK'leri, bütçe ve kesin hesap kanunları, yetki kanunu ve Anayasa değişikliği kanunu gibi hukuki nitelikleri farklılık arz eden veya dönemsel gereklilikler nedeniyle çıkarılan kanunlardan arındırılmış diğer kanunların sayısı dikkate alındığında, yeni sistemde kanuni düzenlemelerde artış yaşandığı gözlendi.

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