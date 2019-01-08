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Meclise yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.01.2019 15:51 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ve HDP Grup Başkanvekili Ayhan Bilgen'in de aralarında bulunduğu 14 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları TBMM Başkanlığına sunuldu - Meclise gelen dosya sayısı 164'e ulaştı

COŞKUN ERGÜL - CHP Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ile HDP Grup Başkanvekili ve Kars Milletvekili Ayhan Bilgen'in de aralarında bulunduğu 14 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları TBMM Başkanlığına sunuldu.

Kılıçdaroğlu, Ağbaba ve Bilgen'in yanı sıra, Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonuna sevk edilen milletvekilleri şöyle:

HDP Şanlıurfa Milletvekili Nimetullah Erdoğmuş, HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir, HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun, HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer, HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü, CHP İstanbul Milletvekilleri Mahmut Tanal ve Mehmet Bekaroğlu, CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk.

Gelen dosyalar arasında CHP'li Ağbaba'nın iki dosyası bulunuyor.

Son gelen 15 fezleke ile Meclise ulaşan dosya sayısı 164 oldu.

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