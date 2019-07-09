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Meclise yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.07.2019 12:58 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun da aralarında bulunduğu 10 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları TBMM Başkanlığına sunuldu

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun da aralarında bulunduğu 10 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları TBMM Başkanlığına sunuldu.

Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu'na sevk edilen milletvekilleri şöyle:

"HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül, HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü, HDP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt."

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Anahtar Kelimeler:
dokunulmazlık fezeke

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