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Meclis'e yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.11.2019 14:09 | Son Güncelleme

HDP Eş Genel başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli'nin de aralarında bulunduğu 12 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları TBMM Başkanlığına sunuldu.

Meclis'e yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

Buldan ve Temelli'nin de aralarında bulunduğu Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonuna sevk edilen milletvekilleri şöyle:

"HDP Şırnak Milletvekili Nuran İmir, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel, HDP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz, HDP Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk, HDP Van Milletvekili Murat Sarısaç, HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, HDP Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları, HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul, HDP Hakkari Milletvekili Sait Dede, CHP Bursa Milletvekili Yüksel Özkan."

Gelen dosyalar arasında Pervin Buldan'ın 2, Sait Dede'nin ise 13 dosyası bulunuyor.

Kaynak: AA

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dokunulmazlık TBMM

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