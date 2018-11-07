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Meclisi karıştıran oylama! AK Parti ve CHP milletvekilleri birbirine girdi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2018 04:00 | Son Güncelleme

Meclis Sağlık Komisyonu'nda, görüşmesi 12 saat süren 5'inci 5'inci maddesi olan 'KHK ile kamudan ihraç edilen ya da güvenlik soruşturması sonucu kamu görevine alınmayan hekimler ile diş tabiplerinin sadece SGK ile anlaşması olmayan sağlık kuruluşlarında çalışma imkanı tanıyan düzenleme' oylamasına geçilmesine CHP milletvekilleri tepki gösterdi. Madde, tartışmaların devam ettiği sırada oylanarak kabul edildi.

Meclisi karıştıran oylama! AK Parti ve CHP milletvekilleri birbirine girdi!

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'nda sağlık çalışanlarına karşı şiddeti önleyen düzenlemenin de bulunduğu 'sağlık torba teklifi' görüşmeleri saat 15.00'te başladı.

Komisyonda yaklaşık 12 saat boyunca teklifin 5'inci maddesi olan 'KHK ile kamudan ihraç edilen ya da güvenlik soruşturması sonucu kamu görevine alınmayan hekimler ile diş tabiplerinin sadece SGK ile anlaşması olmayan sağlık kuruluşlarında çalışma imkanı tanıyan düzenleme' üzerinde milletvekilleri görüş bildirdi.

AK Parti, bir önergeyle 5'inci maddenin oylanmasına yönelik önerge verdi. CHP milletvekilleri ise madde üzerinde görüşmelerin sona ermediğini bu nedenle oylanamayacağını söyleyerek tepki gösterdi. CHP milletvekilleri, bu sırada ayağa kalkıp, masalara vurarak komisyon başkanını protesto etti. Bazı CHP milletvekilleri madde üzerinde oylama yapılırken, komisyon başkanının önünde duran cihazlara dokunarak oylamaya müdahale etmek istedi.

İktidar ve muhalefet milletvekillerinin kavgasını, CHP Milletvekili Mahmut Tanal, araya girerek önledi. 5'inci madde Komisyon'da tartışmaların sürdüğü sırada oylanarak kabul edildi. (DHA)

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