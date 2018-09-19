SİNAN USLU - TBMM Başkanı Binali Yıldırım, milletvekili sayısının 600'e çıkması nedeniyle Mecliste devam eden çalışmaların tamamlandığını belirterek, "Her milletvekilimizin çalışma odaları hazır. Komisyonların hem toplantı odaları hem de çalışma mekanları tamamen gözden geçirildi ve her yönüyle hazır hale getirildi. Meclisimiz 1 Ekim'e hazır." dedi. 27. Dönem 1. Yasama Yılı'nda milletvekili sayısının 550'den 600'e çıkması nedeniyle Genel Kurul Salonu'nda koltuk sayısını artırma ve TBMM Halkla İlişkiler Binası'ndaki yeni oda tahsisine ilişkin çalışmalarda sona gelindi. Genel Kurul'daki yeni dönem hazırlıklarını yerinde inceleyen ve çalışmalara ilişkin bilgi alan Yıldırım, AA muhabirine açıklamalarda bulundu. Hazırlıkların tamamlanmak üzere olduğunu belirten Yıldırım, "Genel Kurul'da her milletvekilinin oturacağı bir koltuk olacak, dolayısıyla 600 milletvekilline göre 600 koltuk bulunacak. Eksikler tamamlandı. Hükümet sırası kaldırıldı, komisyon tarafında 10 koltuk ayrıldı." diye konuştu. Ses düzeniyle ilgili son testlerin yapıldığını anlatan Yıldırım, kürsünün yerinin yeni yerleşime göre ayarlandığını ifade etti.

- "Meclisimiz 1 Ekim'e hazır" Genel Kurul'da temizlik işlerinin süratle devam ettiğini anlatan Binali Yıldırım, "Meclisimiz 1 Ekim'e hazır. Ayrıca milletvekili odaları eksikti. Bu boşlukta o odalar da yapıldı. Kuralar da çekildi. Şu anda her milletvekilimizin oturacağı, çalışma yapacağı odalar da mevcut. Ayrıca komisyonların hem toplantı odaları hem çalışma mekanları tamamen gözden geçirildi ve bitirildi, her yönüyle hazır hale getirildi." ifadelerini kullandı. - "17 Ekim'e kadar 2019 bütçesi verilecek" Binali Yıldırım, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 1 Ekim'de yeni yasama yılının açılış konuşmasını yapacağını bildirdi. "17 Ekim'e kadar 2019 bütçesi verilecek." diyen Yıldırım, TBMM Başkanlığına sunulacak bütçenin önce TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda daha sonra TBMM Genel Kurulu'nda görüşüleceğini kaydetti. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin bazı düzenlemelere ihtiyacının olduğunu anımsatan Yıldırım, bu düzenlemelerin Meclise teklif olarak sunularak görüşüleceğini belirtti. TBMM İçtüzüğü ile ilgili çalışmaların sürdüğünü ifade eden Yıldırım, şunları söyledi: