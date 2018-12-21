HABER

Meclisin bütçe maratonunda son gün

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.12.2018 18:20 | Son Güncelleme

CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener: - "2008-2018 arasında hiçbir başarı öykünüz yoktur. Sizin hepinizin bana minnet borcu var. Ben olmasaydım hiçbiriniz burada olmazdınız. Altından benim olduğum dönemi çıkarırsanız çırılçıplak kalırsınız" - AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı: - "Tarihte İsa'dan önce ve İsa'dan sonra vardır. Sayın Abdüllatif Şener'i dinlerken, o kadar 'ben', 'Ben olmasaydım siz olmazdınız', 'Ben yaptım' dedi ki anlaşılıyor ki sayın Şener, ekonominin Hz. İsa'sıdır"

TBMM Genel Kurulundaki bütçe görüşmelerinde, "2008-2018 arasında hiçbir başarı öykünüz yoktur. Sizin hepinizin bana minnet borcu var. Ben olmasaydım hiçbiriniz burada olmazdınız. Altından benim olduğum dönemi çıkarırsanız çırılçıplak kalırsınız." diyen CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener'e, AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, "Tarihte İsa'dan önce ve İsa'dan sonra vardır. Sayın Abdüllatif Şener'i dinlerken, o kadar 'ben', 'Ben olmasaydım siz olmazdınız.', 'Ben yaptım.' dedi ki anlaşılıyor ki sayın Şener, ekonominin Hz. İsa'sıdır." diye cevap verdi.

Abdüllatif Şener, TBMM Genel Kurulunda 2019 yılı bütçe görüşmelerinin son gününde CHP Grubu adına söz aldı.

Bu bütçenin, iflas bütçesi olduğunu iddia eden Şener, hükümetin sorun çözmek yerine, kendi ürettiği sorunlarla ülkeyi yorduğunu savundu.

Şener, insanlar iş bulamadığı, çocuğuna pantolon alamadığı, evine ekmek götüremediği için intihar ederken hükümetin bu acıları duymadığını, ekonomiyi, bayram müjdesi verir gibi anlatmaya devam ettiğini öne sürdü.

2002-2007 yıllarında ekonominin patronunun ve ekonomiyle ilgili üç temel kurulun başkanının kendisinin olduğunu anımsatan Şener, ekonomiden sorumlu bakanlar ve bürokratlarla yaptıkları toplantılarda ekonomiye yön verdiklerini, bunun sonucunda enflasyonun yüzde 30'dan yüzde 8'e düştüğünü belirtti. Şener, enflasyonun şimdi ise yüzde 22'ye çıktığına dikkati çekerek, "ÜFE yüzde 40'tan yüzde 5'e düştü ama siz benden sonra yüzde 39'a çıkardınız. Hangi beceriksizliği yaptınız da ekonomiyi tahrip ettiniz, iki kere krize soktunuz?" dedi.

- "Tuvalet ücretini 1 liraya ben düşürdüm"

Şener, 2005'te paradan 6 sıfırın atıldığına işaret ederek, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanı, 'Tuvalete 1 milyon lirayla gidiyorduk, 1 liraya düşürdük.' demişti. O 1 milyon lirayı, 1 liraya düşüren benim. Eğer ben olmasaydım sayın Cumhurbaşkanı, 1 milyon liralık tuvaleti 1 liraya düşürdüğüyle övünemezdi. 2008-2018 arasında hiçbir başarı öykünüz yoktur. Dolar, ben geldiğimde 1 lira 60 kuruştu, 2007'de bırakırken 1 lira 17 kuruşa düştü. Siz şimdi 5 lira 30 kuruşa çıkardınız. Faiz 62'ydi, 18'e bırakarak gittik, şimdi 22-24 bandında dolaşıyor. 2003 ila 2007 arasında Türkiye'nin ortalama büyüme oranı yıllık yüzde 7'dir. Bıraktıktan sonra, 2008-2018 arasında yüzde 3 civarındadır. Sizin hepinizin bana minnet borcu var. Ben olmasaydım hiçbiriniz burada olmazdınız. Altından benim olduğum dönemi çıkarırsanız çırılçıplak kalırsınız."

Konuşması sırasında AK Parti'li milletvekillerinin, "Partini niye kapattın?", " Sivas'ta bağımsız olarak kaç oy aldın?", "Tayyip Erdoğan'ın sayesinde koltuğa oturdun. Başarın yok.", "Cumhuriyeti de sen mi kurdun?" şeklinde laf atmaları üzerine Şener, "Hasbıhal etmeye ihtiyacınız yok mu? Nankörlük yapmayın." diye karşılık verdi.

Şener, AK Parti'nin kuruluşunda emek harcadığını, 28 Şubat'ta Maliye Bakanı olduğunu, muhtıracıların hedef olarak kendisini gösterdiğini, dimdik ayakta kaldığını, 27 Nisan e-muhtırasına cevap metni hazırlayan heyette yer aldığını anlattı.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'a, "Bülent Efendi" diye hitap eden Şener, Turan'ın, aile mahremiyetine dokunacak şekilde, eşinin başörtüsüyle ilgili şeyler söylediğini savundu.

-"Demek ki dil alışkanlığı"

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, Şener'e sataşma gerekçesiyle yanıt verdi.

İnsanların, bir siyasi hareketin içinden başka siyasi harekete geçebileceğini dile getiren Bostancı, şunları söyledi:

"İdeolojilerini, politikalarını, dünya görüşlerini değiştirebilir ama sonra eski arkadaşlarına karşı kendini aklama çabasındaki bir konuşmayı cevaplamaya değer görmezdim. Ancak ben 'Sayın Şener Efendi' demeyeceğim, burada nezaketle konuşmak zorumdayım. Tarihte İsa'dan önce ve İsa'dan sonra vardır. Sayın Şener'i dinlerken, o kadar 'Ben', 'Ben olmasaydım siz olmazdınız', 'Ben yaptım' dedi ki anlaşılıyor ki sayın Şener, ekonominin Hz. İsa'sıdır; öncesi vardır, sonrası vardır. Sayın Şener buradayken biz her şeydik, sayın Şener gitti biz hiçbir şey olduk. Demek ki sayın Şener size geldi, siz hiçbir şeydiniz, şimdi her şey oldunuz. CHP'de çok kıymetli ekonomistler var, siz sayın Şener'i çıkardınız. Öyle anlıyorum; hiçbir şeydiniz her şey oldunuz, hayırlı olsun."

Bostancı, CHP'nin tarih boyunca halkı temsil eden, iktidara gelen kişilere diktatör dediğini, Adnan Menderes'e, Turgut Özal'a, şimdi de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bu ifadeyi kullandığını söyledi. Üç liderin de ortak yönünün, halkı temsil etmesi, halkın gücüyle iktidara gelmesi olduğunu belirten Bostancı, "Bazen hızınızı alamadınız kendi içinizdeki eleştirilerde de sayın Genel Başkana diktatör dediniz. Demek ki bu dil alışkanlığı." değerlendirmesinde bulundu.

Öğrenciler yardım için çırılçıplak soyundu!Öğrenciler yardım için çırılçıplak soyundu!
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Zolan'dan MHP'ye ziyaretDenizli Büyükşehir Belediye Başkanı Zolan'dan MHP'ye ziyaret
Bakan Dönmez: 81 ilin tamamı doğal gaza kavuştuBakan Dönmez: 81 ilin tamamı doğal gaza kavuştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
abdüllatif şener Bütçe Naci Bostancı TBMM Genel Kurulu

En Çok Okunan Haberler

Yeni 20 TL banknotlar tedavüle girecek

Yeni 20 TL banknotlar tedavüle girecek

Hadise: Acun bana ‘montajda çıkaralım istersen‘ der...

Hadise: Acun bana ‘montajda çıkaralım istersen‘ der...

TRT ekibi Birleşik Arap Emirlikleri'nde alıkonuldu!

TRT ekibi Birleşik Arap Emirlikleri'nde alıkonuldu!

Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan fotoğrafı kulisleri sarstı

Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan fotoğrafı kulisleri sarstı

Mattis'in istifa sebebi: Türkiye'nin YPG'lileri çukura gömme tehdidi, bardağı taşıran damla oldu

Mattis'in istifa sebebi: Türkiye'nin YPG'lileri çukura gömme tehdidi, bardağı taşıran damla oldu

Tunceli'de mağarada kıstırılan teröristlerin önceki görüntüleri ortaya çıktı

Tunceli'de mağarada kıstırılan teröristlerin önceki görüntüleri ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

'Abdullah Gül yeni parti kuruyor' iddiası! 55 milletvekili, eski bakan ve vekiller...

'Abdullah Gül yeni parti kuruyor' iddiası! 55 milletvekili, eski bakan ve vekiller...

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Erdoğan'dan Fatih Portakal'a: Ahlaksız

Erdoğan'dan Fatih Portakal'a: Ahlaksız

Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan cenaze törenine katıldı

Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan cenaze törenine katıldı

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İYİ Parti'nin 5'i büyükşehir 15 belediye başkan adayı belli oldu

5'i büyükşehir 15 belediye başkan adayı belli oldu

AK Partili Kenan Sofuoğlu'nun kartvizitinde yazan ifade olay oldu

AK Partili Kenan Sofuoğlu'nun kartvizitinde yazan ifade olay oldu

Ankara'da hareketlilik! Görüşme sonrası Binali Yıldırım'dan açıklama

Ankara'da hareketlilik! Görüşme sonrası Yıldırım'dan açıklama

Fatih Portakal polemiği Meclis'e taşındı

Bu mandalina, bu da Fatih Portakal

Binali Yıldırım açıkladı, gözyaşlarını tutamadı

Binali Yıldırım açıkladı, gözyaşlarını tutamadı

Çadırdaki yangında hayatını kaybetmişti! CHP'li Purçu Meclis gündemine taşıdı

Çadırdaki yangında hayatını kaybetmişti! Meclis'te tartışma

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.