Meclisin bütçe maratonunda son gün

Konuşması sırasında AK Parti'li milletvekillerinin, "Partini niye kapattın?", " Sivas'ta bağımsız olarak kaç oy aldın?", "Tayyip Erdoğan'ın sayesinde koltuğa oturdun. Başarın yok.", "Cumhuriyeti de sen mi kurdun?" şeklinde laf atmaları üzerine Şener, "Hasbıhal etmeye ihtiyacınız yok mu? Nankörlük yapmayın." diye karşılık verdi.

Şener, AK Parti'nin kuruluşunda emek harcadığını, 28 Şubat'ta Maliye Bakanı olduğunu, muhtıracıların hedef olarak kendisini gösterdiğini, dimdik ayakta kaldığını, 27 Nisan e-muhtırasına cevap metni hazırlayan heyette yer aldığını anlattı.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'a, "Bülent Efendi" diye hitap eden Şener, Turan'ın, aile mahremiyetine dokunacak şekilde, eşinin başörtüsüyle ilgili şeyler söylediğini savundu.

-"Demek ki dil alışkanlığı"

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, Şener'e sataşma gerekçesiyle yanıt verdi.

İnsanların, bir siyasi hareketin içinden başka siyasi harekete geçebileceğini dile getiren Bostancı, şunları söyledi:

"İdeolojilerini, politikalarını, dünya görüşlerini değiştirebilir ama sonra eski arkadaşlarına karşı kendini aklama çabasındaki bir konuşmayı cevaplamaya değer görmezdim. Ancak ben 'Sayın Şener Efendi' demeyeceğim, burada nezaketle konuşmak zorumdayım. Tarihte İsa'dan önce ve İsa'dan sonra vardır. Sayın Şener'i dinlerken, o kadar 'Ben', 'Ben olmasaydım siz olmazdınız', 'Ben yaptım' dedi ki anlaşılıyor ki sayın Şener, ekonominin Hz. İsa'sıdır; öncesi vardır, sonrası vardır. Sayın Şener buradayken biz her şeydik, sayın Şener gitti biz hiçbir şey olduk. Demek ki sayın Şener size geldi, siz hiçbir şeydiniz, şimdi her şey oldunuz. CHP'de çok kıymetli ekonomistler var, siz sayın Şener'i çıkardınız. Öyle anlıyorum; hiçbir şeydiniz her şey oldunuz, hayırlı olsun."