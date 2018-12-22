Meclisin bütçe maratonunda son gün

TBMM Genel Kurulunda, 2019 yılı bütçe görüşmelerinin sırasında, AK Parti ile CHP milletvekilleri arasında "atanmış teknisyen" tartışması yaşandı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın, TBMM Genel Kurulunda hükümet adına yaptığı konuşmanın ardından yerinden söz aldı. Oktay'ın konuşmasına yönelik eleştirilerde bulunan Özel, "Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısının, seçilmiş milletvekilleri karşısında, seçilmiş Cumhurbaşkanının atadığı bir teknisyen olarak vereceği yanıtları teknik düzeyde beklemekteydik." dedi. Bunun üzerine yerinden söz alan AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, "Bütçede de bunu diline dolayanlar olmuştu. Burada da herhalde bir kitaba atıf yapıyorlar. Mehmet Uçum'un kitabına atıf yapacağınıza Anayasa'ya atıf yapsanıza. Anayasa'da var bunlar. 'Cumhurbaşkanı yardımcısı' diyor, 'teknisyen' demiyor. 'Bakan' diyor, 'teknisyen' demiyor. Sayın Özgür Özel, Anayasa'ya saygılı olmak lazım. Oradaki terminolojiye de." değerlendirmesinde bulundu. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, 16 Nisan 2017'de oylanan Anayasa metninin, yalnızca Cumhuriyet'in değil, Osmanlı'nın da siyasal ve anayasal mirasının reddi ve inkarı anlamına geldiğini dile getirerek, "Bu yüzden de bu anayasa, ne milli ne de yerlidir. Sadece bir kişiye özeldir." demesi üzerine, AK Parti ile CHP milletvekilleri arasında karşılıklı laf atmalar yaşandı.

Tekrar söz alan AK Parti Grup Başkanı Bostancı, Özel'e, "Anayasa'nın yerliliğini ve milliğini tayin eden, toplum nezdinde müzakeresi, demokratik ve meşruiyetçi bir zeminde 'evet', 'hayır' çerçevesinde oylanmasıdır." karşılığını verdi. - "Milletvekillerimize de bakanlarımıza da haksızlık olur" TBMM Başkanı Binali Yıldırım, "Siz bu kadar konuştunuz. Ben de Anayasa'nın değiştirilmesinde aktif olarak yer alan biri olarak birkaç şey söylemezsem, herhalde eksik olur." diyerek konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Genel Kurul görüşmelerinde zaman zaman cumhurbaşkanı yardımcısı, bakanların statüsüne ilişkin bazı hususların dile getirildiğini söyleyen Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde, cumhurbaşkanı yardımcıları, bakanların, Anayasa'nın 106. maddesi gereğince milletvekili seçilme yeterliliğine sahip olanlar arasından, cumhurbaşkanı tarafından atandığını belirtti. Yıldırım, cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanların, yine aynı maddenin hükmü uyarınca Anayasa'nın 81. maddesinde yazılı şekilde, TBMM önünde ant içtiklerini, milletvekillerinin de göreve başlarken aynı andı içtiklerini ifade etti.

Yıldırım, şöyle konuştu: "Milletvekili seçilme yeterliliğine sahip olanlar arasından tayin edilen, Genel Kurul'da ant içen, yasama dokunulmazlığına tabi olan, göreviyle ilgili suçlarda Meclis soruşturma usulüne tabi olan bakanların, cumhurbaşkanı tarafından atanıyor olması gerekçe gösterilerek, memur ve bürokrat statüsünde olduklarını söylemek doğru bir yorum değildir. Yeni sistemde bakanların milletvekili olmaması, bir hiyerarşi meselesi değildir. Bu durum erkler ayrılığının tercihiyle ilgili bir konudur. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ruhuna uygun olarak erkler ayrılığı ilkesi neticesinde, Anayasa'da bakan olarak atanan milletvekillerinin Meclis üyeliklerinin sona ereceği hüküm altına alınmıştır. Hükümet sisteminden kaynaklanan anayasal bir durumun, cumhurbaşkanı yardımcıları, bakanlar ve milletvekilleri arasında bir alt-üstlük durumu gibi yorumlanması, sayın milletvekillerimize de sayın bakanlarımıza da haksızlık olur." Bu sırada CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, "O yazıyı kim verdi eline? Utanmıyor musun sen? Cumhurbaşkanına vekalet etmeye utanmıyor musun?" demesi üzerine TBMM Başkanı Yıldırım, "Sözünü sana aynen iade ediyorum. Ben burada utanılacak bir iş yapmıyorum. Kötü söz sahibinindir." dedi.

Yıldırım, Bayraktutan'a, "Siz daha değişen Anayasa'yı bile öğrenmemişsiniz. Cumhurbaşkanına ben vekalet etmiyorum, cumhurbaşkanı yardımcısı vekalet ediyor. Önce değişen Anayasa'yı okunun, öğrenin ondan sonra burada konuşun." diyerek tepki gösterdi. Bunun üzerine söz alan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, hiçbir CHP'li milletvekilinin Başkanlık Divanı'na karşı, oturumu yöneten başkanvekiline ya da Meclis başkanına karşı bir hakaret ya da bir saldırı niyetinde olmayacağını belirtti.

\ - "Toplumsal kutuplaşmayı çözmek için iyi niyetli olmak yeterli" Görüşmelerde şahsı adına söz alan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, Türkiye ekonomisinin temel konuları üzerinde konuşamadıklarını, ülkenin bir kriz içinde olduğunu ve buradan çıkabilmenin ilk yolunun adalet olduğunu söyledi. Hukukun üstünlüğü, yargının bağımsızlığı ve güçler ayrılığının tesis edilmesi gerektiğini belirten Erdoğdu, "Adaleti bir an evvel tesis etmemiz gerekiyor. Toplumsal kutuplaşma meselesini çözmeden bu krizden çıkamayız. Toplumsal kutuplaşmayı çözmek için biraz iyi niyetli olmak yeterli. Bunu başardığımızda yatırımların nasıl arttığını göreceksiniz." dedi.