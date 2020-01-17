Meclisin gündemi Menderes’teki çöp tesisi

İzmir Büyükşehir Belediyesinin meclis toplantısında, gündem Menderes ilçesinde yapılması planlanan çöp tesisi oldu. AK Parti’li Hızal, Menderes’te yapılacak çöp tesisi için, “Seferihisar Belediye Başkanı olsaydınız ve tesisin teklifi sunum yapılmadan gelseydi nasıl bakardınız?” diye sorarken Soyer ise, “Bugün Aziz Bey bu koltukta oturuyor olsaydı ve ben Seferihisar Belediye Başkanı olsaydım sahip çıkardım. Çünkü artık gerçeklik farklı” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin ocak ayı olağan meclis toplantısının üçüncü oturumu İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer idaresinde gerçekleşti. Mecliste gündem Menderes ilçesinde yapılması planlanan çöp tesisi oldu. AK Parti gurubu, çöp tesisi ile ilgili endişelerini dile getirirken, Başkan Soyer de konu hakkında açıklama yaptı. Mecliste ayrıca, gelecek ayki oturumun Harmandalı’da yapılması planlandı.

“Kafalarda soru işareti var”

Menderes’in Çakaltepe Mahallesi, Gölova mevkii sınırları içinde yapılması planlanan entegre katı atık yönetim tesisinin maddesi oturumda gündeme geldi. AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal konuyla ilgili söz alarak, “Muhalefet grubu olarak her fırsatta İzmir’de çöp sorunu olduğunu dile getirirken böyle bir tesisin yapım aşamasında neden karşı duruş sergiliyoruz? Evet İzmir’de bir bizce sizin iddia ettiğinizden çok daha fazla bir çöp sorunu var. Siz algı olduğunu iddia ediyorsunuz. Harmandalı’da çok önceden açılışı yapılması gereken bir tesisin açılışı yapıldı. Süreç içinde de eksikleri giderilecek. Bu tesisin yapılmış olması İzmir’deki çöp sorununu ortadan kaldırdı mı? İzmir’de çöp sorunu nasıl ortadan kalkacak? Ödemiş’te bir tesis yapılacak, Bergama’da bir tesis yapılıyor. Menderes’te planlanıyor. Bu tesisin Menderes’te yapılmasıyla alakalı çalışma ortaya kondu. Çok güzel sunum yapıldı. İlkesel olarak bu tesislerin yapılmasıyla ilgili bir problem yok. Çelişki gibi durabilir, komisyonda neden ‘evet’ denildi? Finansman açısından doğru bir yöntem. CHP’nin uzun yıllardır eleştirdiği yap-işlet-devret modeliyle yapılacak. Teknik olarak bu çalışma doğru, geç kalmıştı ama yer konusunda bazı tereddütlerimiz var. Sosyal ve psikolojik faktörler var. Bu bizim dikkatimizi çekti. Diğer kriterler de önemli ama bu bizim için çok önemli. Sokağa çıkıp İzmir’de çöp kavramıyla ilgili soru yönelttiğimizde ilk akla gelecek Harmandalı’nın istenmeyen görüntüleridir. 2013 yılından bu yana mücadele veren Menderes’teki hemşehrilerimizin haklı duruşlarını savunmak durumundayız. Kafalarda soru işareti var. Bize bunlar anlatıldı. Bizim ve sizin ikna olmamız bir şeyi değiştirmiyor. Mendereslilerin ikna olması anlamında bir şeyler yapılması gerekiyor. ÇED süreci aşamasından önce bunları yapmamız gerekiyor. Harmandalı bile tam anlamıyla rehabilite edilmemişken, Ödemiş ve Bergama’da hayata geçirilmemişken, 6-7 yıldır mücadele veren ve siyasi saiklerle hareket etmeksizin CHP’lisi de, AK Parti’lisi de başka partiye mensup arkadaşların ikna sorunu var. Meclis üyeleriyle yapılmış bir toplantının yeterli olmayacağını düşünüyoruz. İzmir’de bir çöp problemi var. Bunun ortadan kaldırılması için bizler de size destek vereceğiz. Biz AK Parti olarak önergenin oy çokluğuyla geçmesini bekliyoruz” diye konuştu.

AK Parti’li meclis üyesi Hüsnü Boztepe de, “Herkes burada ilçesinin menfaatine konuşuyor. Ben de Çiğli için söz aldım. İzmir’de 1970 yılından beri çöp Çiğli’ye dökülüyor. Ben de bundan sonra Çiğli’ye daha az çöp dökülmesini istiyorum. Siz Harmandalı için ‘koku da sinek de yok’ diyorsunuz. Şimdi kış. Yazın göreceksiniz. Koku da var, sinek de var” ifadelerini kullandı.