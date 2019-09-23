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Meclisin gündemi yargı reformu olacak

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.09.2019 15:13 | Son Güncelleme

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, yargı alanında önemli düzenlemeler içeren paketin 1. ayağını, MHP'nin ardından CHP ve İYİ Parti gruplarına da iletti - Gruplara iletilen yargı paketi aralarında Pasaport, Avukatlık, Noterlik, Yükseköğretim, Hakimler ve Savcılar, Terörle Mücadele, Türk Ceza, Ceza Muhakemesi, Çocuk Koruma kanunlarının da bulunduğu 15 kanunda değişiklik yapıyor - Teklif, pakete son şeklinin verilmesinin ardından TBMM Başkanlığına sunulacak, 1 Ekim'de Meclisin açılmasıyla komisyon gündemine gelecek

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, yargı alanında önemli düzenlemeler içeren teklif taslağını, MHP'nin ardından CHP ve İYİ Parti gruplarına da iletti.

Muş, 20 Eylül'de paketi MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay'a iletmişti. Muş, bugün de CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ve İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan ile de ayrı ayrı görüşerek, paketi sundu.

Parti gruplarının değerlendirmesinin ardından pakete son şekli verilerek, TBMM Başkanlığına sunulacak. Teklif 1 Ekim'de Meclisin açılmasıyla komisyon gündemine gelecek.

Aralarında Pasaport, Avukatlık, Noterlik, Yükseköğretim, Hakimler ve Savcılar, Terörle Mücadele, Türk Ceza, Ceza Muhakemesi, Çocuk Koruma kanunlarının da bulunduğu 15 kanunda değişiklik yapan "Yargı reformu stratejisi" başlıklı 1. pakette, mevcut düzenlemeler ile yapılması planlanan yenilikler yer alıyor.

67 sayfadan oluşan paket, toplam 15 kanunda değişiklik öngörüyor. Gruplara iletilen yargı paketi, Pasaport Kanunu, Avukatlık Kanunu, Noterlik Kanunu, Yükseköğretim Kanunu, Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun, İdari Yargılama Usulü Kanunu, Hakimler ve Savcılar Kanunu, Terörle Mücadele Kanunu, Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanun, Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun, Çocuk Koruma Kanunu, Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanunu, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'da değişiklikler yapıyor.

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CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan Yargı Reformu Strateji

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