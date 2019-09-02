Meclis'in ilk gündem maddesi 'Yargı Reformu Stratejisi Belgesi' olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan, Adalet Bakanlığı ve tarafların 'Güven veren ve erişilebilir adalet' sloganıyla ortak hazırlanan 'Yargı Reformu Stratejisi Belgesi', ekim ayında başlayacak yeni yasama yılında Meclis'in ilk gündem maddesi olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 'Yargı Reformu Stratejisi Belgesi' ile ilgili yasal düzenleme üzerinde çalışmalara başlandı. Hazırlanan taslak metin, önce Adalet Bakanlığı ve AK Parti kurmaylarınca yeniden değerlendirilecek. Taslak metin, ardından eylül ayı içinde Meclis'te grubu bulunan muhalefet partilerinin görüş, eleştiri ve katkısına sunulacak. Yargı ile ilgili yasal düzenlemede, Meclis'teki muhalefet partilerinin de desteği aranacak. AK Parti kurmayları; 9 amaç, 63 hedef ve 256 faaliyetin bulunduğu 'Yargı Reformu Stratejisi Belgesi' ile ilgili yasal metnin, Türkiye'nin metni olacağını belirtti. Ekimde yeni yasama yılının başlamasıyla birlikte Meclis'e paketler halinde sunulması planlanan düzenlemelerin yasalaşmasıyla yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı, hak ve özgürlükler, insan hakları, adalete erişim gibi konularda yeni dönem başlayacak. Yargı paketi, ekim ayında Meclis'in ilk gündem maddesi olacak.

AZAMİ TUTUKLULUK SÜRESİNE AYRI AYRI DÜZENLEME

'Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin hayata geçirilmesinin ardından yapılacak düzenlemelerle yargının güçlendirilmesi hedefleniyor. Belgedeki amaç ve hedeflere göre, hak ve özgürlüklere ilişkin standartları yükseltmek üzere mevzuat gözden geçirilecek, gerekli değişiklikler gündeme gelecek. İfade özgürlüğüne ilişkin mevzuat ve uygulama analiz edilerek, bireylerin hak ve özgürlük alanlarını daha da genişletecek düzenlemeler yapılacak. İfade özgürlüğünü ilgilendiren yargı kararlarına karşı kanun yolu güvencesi artırılacak. Azami tutukluluk süresine ilişkin hükümler, soruşturma ve kovuşturma aşamaları için ayrı ayrı düzenlenecek. 'İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Hakkında Kanun' ve diğer kanunlarda yer alan erişim engelleme usulleri, ifade özgürlüğü çerçevesinde ele alınarak, gerekli değişiklikler yapılacak. İNSAN HAKLARI

'İnsan Hakları Eylem Planı' hazırlanacak ve etkili uygulanacak. Bunun için Anayasa Mahkemesi (AYM) ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarında yer verilen ihlal alanlarına ilişkin etkili çözümler geliştirilecek. 'Yargı bağımsızlığı, tarafsızlığı ve şeffaflığının geliştirilmesi' amacı kapsamında da hakim ve savcıların atama, nakil ile terfi sisteminin nesnel ve liyakate dayalı ölçütlerle geliştirilmesi sağlanacak. Bu çerçevede belirli mesleki kıdeme sahip hakim ve savcılar için coğrafi teminat getirilecek.

HAKİM VE SAVCI SINAVLARI

Hakim ve savcılık mesleklerine girişteki mülakat sınavının geniş temsile dayalı heyet tarafından yapılması sağlanacak. Atama ve nakil mevzuatında yer alan bölge sistemi coğrafi teminat ekseninde yeniden düzenlenecek. Hakim ve savcıların terfi sistemi liyakat ve performansı esas alacak şekilde yeniden yapılandırılacak. Belirli görevlere atanabilmek için asgari mesleki kıdem şartları yeniden belirlenecek. Hukuk alanındaki mesleklere giriş sisteminde yeni model getirilmesi hedefiyle hukuk fakültesi mezunlarının hakim- savcı yardımcısı, noter yardımcısı olabilmeleri ve avukatlık stajına başlayabilmeleri için 'Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı' getirilecek. Bu sınavda başarılı olanların hakim ve savcı yardımcılığı ile noter yardımcılığına mahsus sınavlara girebilmeleri sağlanacak. AVUKATLARA 'PASAPORT' DÜZENLEMESİ

Yargının kurucu unsuru olan savunmayı temsil eden avukatların mesleklerini daha rahat yapmalarına yönelik yeni uygulamalar da ele alınacak. Kamu avukatlarının çalışma esaslarına ve özlük haklarına yönelik mevzuatta iyileştirme olacak. Mesleklerini yaparken avukatlara, adli ve idari yargı hizmet binalarında gerekli kolaylıklar sağlanacak. Avukatların hususi damgalı pasaport alabilmeleri gibi farklı alanlardaki hakları geliştirilecek.