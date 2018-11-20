Meclisin kararı sonrası ülkede büyük şok! 45 üst düzey hükümet görevlisi istifasını sundu!

Meksika’da kamu görevlilerinin maaşlarında üst sınıra onay veren yasanın meclisten geçmesinden hemen sonra Meksika’daki mali sistemin düzenlenmesini üstlenen Ulusal Bankacılık ve Menkul Kıymetler Komisyonu’nda (CNBV) görevli 45 üst düzey memur istifa etti. Düzenleyici olarak belirlenen komisyon, bankaların, aracı kurumların, borsaların, sigortacıların, tahvil sahiplerinin ve emeklilik fonu yöneticilerinin denetiminden sorumlu.

İstifalara ek olarak 297 kamu çalışanı da maaşlarında yaşanacak kesintiye karşı korunmak için hukuki yollara başvurdu. Meksika basınında yer alan iddialar, Meksika Ulusal Nükleer Araştırma Enstitüsü'nün 40 kamu çalışanının da koruma önerileri hakkında hukuki bilgi sahibi olmak için profesyonel yardım almaya başladığı yönünde.

Meclis’ten geçen yasaya göre üst düzey yetkililerin maaşlarına bir üst sınır getirildi.

ORTALAMA MAAŞLAR 7-11 BİN DOLAR ARASINDA

Üst düzey kamu çalışanlarının birçoğu ayda 140 bin ile 220 bin peso (yaklaşık 7 bin ila 11 bin dolar) arasında maaş alıyor. Yeni ‘Kamu Memur Ücretleri Federal Yasası’ ile en yüksek kamu görevlilerin maaşları 180 bin peso (yaklaşık 9 bin dolar) altına düşürüldü. En yüksek ücreti alan memurlar, yeni yasayla tazminat haklarını da kaybetti. Ayda 108 bin pesodan az kazananlar ise, büyük sağlık harcamaları, hayat sigortası ve bireyselleştirilmiş ayrılık sigortası gibi tazminatlarını kaybetmemek için hükümetten koruma istiyor. Yasaya göre belirlenen tutardan daha fazla kazanan yöneticilerin kesintiyi kabul etmemesi durumunda erken emekli edilmesi veya işten çıkarılması planlanıyor. (İHA)

