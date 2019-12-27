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  4. Meclisin kuruluşunun 100. yılı etkinlikleri

Meclisin kuruluşunun 100. yılı etkinlikleri

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.12.2019 17:18 | Son Güncelleme

TBMM Başkanlığı, vatandaşların, Meclisin açılışının 100. yılı etkinlikleri kapsamında yapılacak kutlamalara ilişkin görüş ve önerilerini bekliyor

TBMM Başkanlığı, vatandaşların, gazi Meclisin açılışının 100. yılı dolayısıyla gerçekleştirilecek kutlamalara ilişkin görüş ve önerilerini bekliyor.

TBMM'nin 100. kuruluş yılı etkinlikleri, aynı zamanda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100. yıl dönümü olan bugün başladı.

TBMM Başkanlığınca, bu kapsamda coşkulu ve geniş katılımlı kutlamalar, bilimsel-kültürel etkinlikler, yazılı, görsel ve işitsel tanıtım faaliyetleri yapılacak.

Vatandaşların, Meclisin açılışının 100. yıl dönümü hazırlıkları kapsamında yapılan çalışmalara katkı sunmaları için hazırlanan elektronik posta adresi de TBMM'nin resmi internet sitesi üzerinde paylaşıldı.

Vatandaşlar, görüş ve önerilerini, 2020@tbmm.gov.tr adresine mail atarak iletebilecek.

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Anahtar Kelimeler:
2020@tbmm.gov.tr gazi meclis TBMM Başkanlığı

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