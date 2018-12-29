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Meclisin yoğun ziyaretçi trafiği

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.12.2018 11:10 | Son Güncelleme

Meclis, başlayan yeni döneminde yoğun ziyaretçi trafiği yaşadı, 151 bin 454 kişiye kişiye ev sahipliği yaptı -TBMM'de 13 bin 843 öğrenciye, 7 bin 261 milletvekili misafirine "rehberlik hizmeti" sunuldu

MELTEM ÖZTÜRK - Meclis, başlayan yeni döneminde yoğun ziyaretçi trafiği yaşadı, 151 bin 454 kişiyi ağırladı.

Genel seçimlerin ardından milletvekillerinin yemin töreniyle 7 Temmuz 2018'de başlayan 27. Dönemde, 130 bin 89 kişiye ziyaretçi kabul ve yönlendirme hizmeti verildi.

Ayrıca bunların dışında 13 bin 843 öğrenci, 261 yabancı konuk ve 7 bin 261 milletvekili misafiri (öğrenci grupları dahil) olmak üzere toplam 21 bin 365 kişiye "rehberlik hizmeti" sunuldu.

Mecliste 2017 yılında 361 bin 691 kişiye ziyaretçi kabul ve yönlendirme, 81 bin 695 kişiye rehberlik, 2 bin 494'üne de “Halk Günü” tanıtım hizmetleri verildi.

941 grup, önceden randevu alarak rehberlik hizmetinden yararlanırken, bu grup içerisinde 69 bin 3 öğrenci, 295 yabancı konuk ve 10 bin 13 milletvekili misafiri yer aldı.

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