Meclisleri bombalanan Libyalı Milletvekili: "Türk halkı bizim için örnektir"

Hafter'in ülke sahnesine silah zoruyla çıkma çabası ilk olarak Şubat 2014'te üniformasıyla kameralar karşısına geçerek anayasayı askıya aldığını ve meclisi lağvettiğini açıklamasıyla başladı. Ülke daha sonra birçok aşamadan geçse de Hafter, başkentteki yönetimi silah gücüyle ele geçirme çabasından vazgeçmedi.

Halife Hafter'in başkente yönelik saldırısını yaparken hiçbir şekilde meclise danışmadığını vurgulayan Fıkhi, "Halife Hafter’in 4 Nisan 2019’da başkente saldırısıyla birlikte, TM içindeki bazı vekiller bu durumdan çok rahatsız oldu. Bizler bazı vekiller olarak Trablus'ta toplanma kararı aldık. Bizim için tüm ülke, doğusuyla batısıyla tek bir şeyi ifade ediyordu ancak başkentin herkes için özel bir anlamı var. Bu, devletin başı niteliği taşıyor." diye konuştu.

Fıkhi, Tobruk’taki TM’nin birçok kez tarafların çalışma şartlarını belirleyen Suheyrat Anlaşması’nın aksine toplantı yeter sayısı sağlamadan kararlar aldığını vurgulayarak, "Hafter’in bu saldırısını büyük devletler ya destekliyordu ya da saldırıya ses çıkarmıyordu. Arap ve İslam dünyasında bir demokrasi olmasını istemiyordu." ifadelerini kullandı.

- "Fransız hükümeti Hafter’i destekler görüntüsünden sıyrılmaya çalışıyor"

Avrupa ve diğer ülkelerden askeri bir liderin darbe girişimine desteğini hayretle karşılayan Fıkhi, "Kendisinin özgürlüklerin ve demokrasinin ana yurdu olduğunu savunan Fransa, bu ülkelerin başında geliyor. Hafter’i başından beri, 2014 yılından bugüne, gizli biçimde destekledi. Fransız komandolarını taşıyan helikopterin düşmesiyle bu gizli yardım gün yüzüne çıktı. Tunus sınırına girmeye çalışırken yakalanan Fransız askerler yine diğer bir konu. Giryan kentinde ortaya çıkan Fransa'ya ait ileri teknoloji silahlar diğer bir başlık. Fransız hükümeti Hafter’i destekler görüntüsünden sıyrılmaya çalışıyor ama bu o kadar ayan beyan bir görüntü ki silinebilmesi mümkün değil." dedi.