Mecliste 14 Mart Tıp Bayramı kutlandı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Meclis Hastanesini ziyaret ederek sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi.

Meclis Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Ahmet Hakan Dinç, Başhekim Yardımcısı Doktor Nurten Hamarat ve Hastane Müdürü Zübeyir Dedeoğlu tarafından karşılanan Şentop, 20 hekim ve 80 sağlık personeliyle hizmet veren hastaneye ilişkin bilgi aldı.

Daha sonra sağlık çalışanlarıyla bir araya gelen Mustafa Şentop, "Tıphane-i Amire" ve "Cerrahhane-i Amire" adlı tıp okullarının açılış tarihi olan 14 Mart 1827'nin Türkiye'de modern tıp eğitiminin başlangıcı olarak kabul edildiğini, Tıp Bayramı'nın ilk kez Birinci Dünya Savaşı sonunda İstanbul'un işgal edildiği günlerde yabancı işgal kuvvetlerine karşı tıp öğrencilerinin bir tepkisi olarak 1919'da kutlandığını hatırlattı.

Bugüne kadar gelen 14 Mart kutlamalarının artık içinde bulunduğu haftayı da kapsayacak şekilde Sağlık Haftası olarak kutlandığını dile getiren Şentop, "Böylesine büyük bir millete hizmet etmek, yaralara deva olmak, zamanı geldiğinde silahını alarak cephelere koşmak gibi onurlu bir mazisi olan sağlık çalışanlarımızın Tıp Bayramı'nı kutluyorum." diye konuştu.