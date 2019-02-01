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Meclis'te 2 hafta aradan sonra mesai başlıyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.02.2019 15:40 | Son Güncelleme

TBMM'de, 2 haftalık aranın ardından, salı günü mesaiye başlanacak.

ANKARA, (DHA) - TBMM'de, 2 haftalık aranın ardından, salı günü mesaiye başlanacak. Liderler, salı günü partilerinin grup toplantısında konuşacak. Genel Kurul'da ise 'Maden Kanunu'nda değişiklik öngören yasa teklifinin görüşmelerine başlanacak.
Meclis'te, 5 Şubat Salı günü, 2 hafta ara sonrası mesaiye başlanacak. AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve HDP grupları, salı günü toplanacak. Liderler, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunacak. TBMM Genel Kurulu'nda, salı günü 'Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Öngören Kanun Teklifi' görüşülecek. Teklif ile Maden Teknik Arama'nın yurt dışında faaliyet göstermek üzere kuracağı şirketlere, arama ve araştırma faaliyetleri dışında işletme faaliyetinde de bulunulması konusunda imkan tanınıyor. Bu kapsamda kurulacak özel hukuk hükümlerine tabi olacak şirketlere, piyasa şartlarında hareket edebilmeleri amacıyla bazı kanunlardan, Kanun Hükmünde Kararnameler'den muafiyet ve istisnalar getiriliyor. Teklif ile maden ruhsat sahibi veya vekilinin, mahallinde yapılan tetkik ve incelemelere katılmaması veya ruhsat sahibince ya da vekilince herhangi bir nedenle tetkik ve incelemelerin engellenmesi halinde 31 bin lira, bu fiillerden herhangi birinin tekrarı halinde ise 2 katı tutarında idari para cezası uygulanacak. Mahallinde tetkik ve inceleme gerçekleştirilinceye kadar üretim faaliyetleri durdurulacak. Yapılan değişiklik ile işletme ruhsatı ve madenin işletmesine ilişkin düzenlemeler de yapılıyor. Buna göre, ruhsatların süre uzatım taleplerinin en geç ruhsat süresinin bitiş tarihinden 6 ay önce Maden İşleri Genel Müdürlüğü'ne verilmesi zorunlu olacak. Aksi halde ruhsat süresi uzatılmayacak ve bu alanlar başka işleme gerek kalmaksızın, ihaleli saha konumuna getirilerek, ihale yolu ile ruhsatlandırılacak.
ADEN KÖRFEZİ
TBMM Genel Kurulu’nda ayrıca Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Aden Körfezi'ndeki görev süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi görüşülecek. Somali korsanlarıyla mücadele gerekçesiyle 2009 yılının Şubat ayında gönderilen Türk savaş gemilerinin Aden Körfezi, Somali karasuları ve açıkları, Arap Denizi ile mücavir bölgelerdeki görev süresinin uzatılmasını öngören tezkerenin görüşmeleri de gelecek hafta yapılacak.

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