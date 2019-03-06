Mecliste 9 ton kağıt geri dünüşüme kazandırıldı

ADEM BALTA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde gerçekleştirilen "Sıfır Atık Projesi" kapsamında TBMM'de son 9 ayda 9 ton atık kağıt, yaklaşık 7 ton cam, 6 ton plastik, 4 ton metal, 4 ton bitkisel yağ geri dönüşüme kazandırıldı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, "Sıfır Atık Projesi" kapsamında, Mecliste başlatılan yoğun çalışmalar sonuç vermeye başladı. TBMM kampüsü içerisinde, atıkların toplanması için gerekli altyapı hazırlanarak, personele farkındalık eğitimi verildi.

Projenin başladığı 12 Haziran 2018'den itibaren 28 Şubat 2019'a kadar Mecliste yaklaşık 9 ton kağıt geri dönüşüme kazandırıldı. Bunun yanında, yaklaşık 7 ton cam, 6 ton plastik, 4 ton metal, 4 ton bitkisel yağ geri dönüşüm için toplandı.

Ayrıca 2018 yılında floresan ampul, temizlik malzemeleri ambalajları ve toner gibi malzemelerden oluşan yaklaşık 8,5 ton tehlikeli atık toplanarak ilgili birimlere gönderildi.

-Yemek artıkları hayvan barınaklarına gönderiliyor

Proje kapsamında Meclis lokantalarındaki yemek artıkları da hayvan barınaklarına gönderiliyor. Ziyaretçilerle birlikte ayda yaklaşık 80 bin kişiye hizmet veren Meclisteki altı lokantadan kemik, yemek artığı ve ekmek kırıntıları toplanarak Gölbaşı'ndaki hayvan barınma merkezine ulaştırılıyor.