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Meclis'te 'Askeralma Kanunu' mesaisi bu hafta

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.06.2019 11:57 | Son Güncelleme

TBMM'de, bu hafta, AK Parti'li milletvekillerince Meclis Başkanlığı'na sunulan yeni askerlik sistemine ilişkin düzenlemeleri içeren 'Askeralma Kanunu Teklifi'nin Genel Kurul'dan geçirilmesi için mesai yapılacak.

Besti KARALAR/ANKARA, (DHA) - TBMM'de, bu hafta, AK Parti'li milletvekillerince Meclis Başkanlığı'na sunulan yeni askerlik sistemine ilişkin düzenlemeleri içeren 'Askeralma Kanunu Teklifi'nin Genel Kurul'dan geçirilmesi için mesai yapılacak.
TBMM Genel Kurulu'nda 5 gün önce yeniden başlanan 'Askeralma Kanunu'nun görüşmeleri, bu hafta da sürecek. Salı günü görüşmeleri başlayacak kanunun, alınan karar gereği perşembe günü bitimine kadar çalışılarak, geçirilmesi sağlanacak. AK Parti'nin, muhalefet partilerinin mutabakatı ile Genel Kurul'dan geçirmeyi hedeflediği kanunun bazı maddelerinde değişikliğe gidilmesi planlanırken, düzenlemeye yeni madde eklenmesi de bekleniyor. Bakaya ve asker kaçakları için verilen para cezalarına af getirilmesi öngörülüyor. Bunun için kanuna yeni maddenin eklenmesi bekleniyor.
Öte yandan AK Parti'nin, kanunun uzlaşı ve müzakere ile geçmesi için CHP'nin itirazı yönünde 45'inci madde de rötuş yapmayı planladığı öğrenildi. Bu çerçevede askerlik teklifinin 45'inci maddesine, CHP'nin isteği olan 'Genelkurmay Başkanı'nın teklifi' ile 'Milli Güvenlik Kurulu'nun kararı' cümlelerinin eklenmesi bekleniyor.
'Askeralma Kanunu' ile 6 aylık süresini dolduranların erken terhis hakkı doğuyor. Yaklaşık 100 binin üzerinde askerin terhis olması bekleniyor. Terhisler kademeli olarak yapılacak.
TBMM'ye ayrıca bu hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 'Yargı Reformu Paketi' ile ilgili yasal düzenlemeleri içeren yasa teklifinin de sunulması bekleniyor. TBMM'de kurulan araştırma komisyonları da bu hafta çalışmalarını sürdürecek.

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