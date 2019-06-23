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Meclis'te 'Askeralma Kanunu' oylanacak

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.06.2019 12:57 | Son Güncelleme

TBMM'de, bu hafta, görüşmeleri tamamlanan 'Askeralma Kanunu'nun oylaması yapılacak ve aynı gün Cumhurbaşkanlığı'na gönderilecek.

Besti KARALAR/ANKARA, (DHA) - TBMM'de, bu hafta, görüşmeleri tamamlanan 'Askeralma Kanunu'nun oylaması yapılacak ve aynı gün Cumhurbaşkanlığı'na gönderilecek. Yargı paketi ile ilgili yasa teklifinin de bu hafta Meclis'e sunulması bekleniyor.
TBMM Genel Kurulu'nda, salı günü, görüşmeleri geçen hafta tamamlanan ve 1927'den beri ilk kez köklü değişiklik yapılan 'Askeralma Kanunu'nun tümü üzerindeki oylamalar yapılacak. Kanunun AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti milletvekillerinin oyları ile geçmesi öngörülüyor. 'Askeralma Kanunu'nun, daha sonra Cumhurbaşkanlığı'na gönderilerek, onaylanması ve Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanması bekleniyor.
İLKOKULA BAŞLAMA YAŞI 69 AY OLACAK
TBMM Genel Kurulu'nda, salı günü, komisyonda geçen hafta kabul edilen, 'Milli Eğitim Kanunu'nda değişiklik öngören yasa teklifi görüşülecek. Teklifle 66 ay olan ilkokula başlama yaşı, 69 ay olarak yeniden düzenleniyor. Mecburi ilköğretim çağı, 6- 13 yaş grubundaki çocuklar yerine 6- 14 yaş grubundaki çocukları kapsayacak. İlkokulların birinci sınıflarına, o yılın 31 Aralık gününde 72 ayını dolduran çocukların kaydı yapılacak; ancak çocuğun gelişim durumuna bağlı olarak okula erken başlaması veya kaydın ertelenmesi ile ilgili hususlar yönetmelikle düzenlenecek.
YARGI PAKETİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan 'Yargı Reformu' ile ilgili ilk değişiklik paketinin de bu hafta Meclis'e sunulması bekleniyor. 3 ayrı paket olarak TBMM'ye sunulması beklenen ve yaklaşık 20 madde olarak düşünülen ilk yargı paketinin içinde 'Türk Ceza Kanunu', 'Ceza Muhakemesi Kanunu', 'Ceza İnfaz Kanunu' ve 'Pasaport Kanunu'nda değişiklik öngörülüyor. TBMM'de, bu hafta araştırma komisyonlarında ise çalışmalara devam edilecek.

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